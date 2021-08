Prezentatoarea TV Ilinca Vandici a făcut o serie de dezvăluiri despre carieră, dar și despre viața privată. Vedeta Kanal D a mărturisit că a trecut prin multe obstacole pentru a ajunge la nivelul din prezent, însă cu multă dedicare și muncă, Ilinca Vandici a făcut față provocărilor. În cadrul unui interviu, aceasta a povestit prin ce greutăți a trecut pentru a ajunge la un nivel cât mai sus.

Ilinca Vandici a vorbit în cadrul unei emisiuni despre provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului pentru a ajunge la performanța din televiziune din prezent. Vedeta Kanal D a vorbit „fără perdea” despre perioada în care se afla la un nivel inferior, despre munca pe care a depus-o pentru a-și vedea visul împlinit.

Este îndrăgită de foarte mulți telespectatori și sunt bucuroși de fiecare dată când o văd pe micile ecrane: entuziasmată, plină de viață și voie bună, Ilinca Vandici a reușit de fiecare dată să transmită emoții prin vorbele și gesturile sale. Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre copilărie, carieră, familie.

„Niciodată nu am uitat de unde am plecat, ce am făcut, cine sunt cu adevărat. Sunt mândră de ce am realizat, dar sunt conștientă că pot să mă duc din nou la sapă sau pot să strălucesc în lumina reflectoarelor”, a mărturisit ea.

De asemenea, Ilinca Vandici a decis în urmă cu mai mulți ani să ia o pauză și să plece în Spania. Iar, după ce s-a întors, vedeta a știut că locul ei este tot în televiziune.

„M-am întors aici, în familia Kanal D. Drumul meu cred că trebuia să fie altul dacă rămâneam în altă parte, la televiziunea respectivă, probabil continuam acolo. Așa a fost să fie, să iau o pauză, să-mi mai dau o șansă și uite că apoi m-am întors aici. Cum pui peștele în apă, așa m-am simțit și așa simt de fiecare dată. Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată. Îmi place să spun că am un înger păzitor care are grijă de mine, sunt binecuvântată, Dumnezeu a avut mereu o mână pe umărul meu. Îmi place să cred că după ce a plecat tata, e el acolo cel care are o mână pe umărul meu și care atunci când fac ceva bine îmi spune „bravo”, iar dacă sunt jos, mă ia și mă ridică”, a mărturisit vedeta.

Ce spune Ilinca Vandici despre relația cu mama ei

Pe de altă parte, Ilinca Vandici a vorbit și despre relația pe care o are cu mama ei. Inițial, cea care i-a dat viață i-a spus că lumea o ”va percepe ca pe o femeie ușuratică”, motivul fiind că a avut mai mulți iubiți de-a lungul timpului. Ilinca Vandici a mărturisit că își iubește foarte mult mama.

„Mama mi-a zis că lumea mă va percepe ca pe o femeie ușuratică, pentru că am avut mai mulți iubiți și nu unul singur. Suntem prietene sau nu, nu știu să-ți spun. Sunt supărată pe ea, dar în egală măsură o iubesc enorm. Sunt supărată pentru lucrurile pe care nu mi le-a dat, pentru aprecierile pe care nu mi le-a dat, pentru greșelile pe care le-a făcut față de mine. Diferența e că până acum ceva vreme mi se păreau de neimaginat, nu s-a diminuat dragostea, dar îmi permit să fiu și supărată. Ea nu le știe că nu i le-am spus.

Aș vrea să știe mama că sunt superbă din toate punctele de vedere, că sunt o femeie, un copil care merită toată dragostea și aprecierea ei, că sunt copilul care s-a ridicat singur dar care avea nevoie de cineva acolo”, a mai spus Ilinca Vandici în cadrul interviului.

