Ilinca Vandici s-a întors la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, dar Victor Slav nu pleacă. Ce rol va avea fostul soț al Biancăi Drăgușanu în emisiune

Ilinca Vandici s-a întors la Bravo, ai stil!, dar Victor Slav nu pleacă. În ediția de sîmbătă a show-ului de la Kanal D, telespectatorii au avut parte de o surpriză de proporții.

Timp de 9 zile, Victor Slav a prezentat emisiunea ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Ilinca Vandici nu a putut fi prezentă în platoul celebrului show din cauza unor probleme de sănătate. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu i-a ținut locul vedetei și a primit cu bucurie propunerea de a fi iar în fața reflectoarelor.

După nouă zile de pauză, Ilinca Vandici s-a întors în platou! Și-a făcut apariția în ediția de sâmbătă, 24 octombrie, însă fanii au avut parte și de o altă surpriză. Victor Slav, cel care i-a luat locul temporar vedetei, a fost prezent în emisiune. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu va avea un rol foarte important, acela de a oferi o steluță în timpul edițiilor saptamanale și două puncte bonus în Gale.

“Voi tine cont de mai multe aspecte cand notez concurentele: de postura, de tinuta, de discutiile din culise, de toata prezentarea din platoul emisiunii. Toate acestea se reflecta intr-o steluta bonus in editiile saptamanale. In Gale, voi avea doua puncte bonus de oferit unei singure concurente sau le voi imparti pentru doua concurente care mi-au atras atentia in sensul cel mai bun”, a declarat Victor Slav.

Victor Slav și-a deschis restaurant

La fel ca multe alte dintre vedetele showbiz-ului românesc, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost nevoit să se reprofileze din cauza pandemiei de coronavirus. În contextul actual, în care aproape toată industria HoReCa din România a fost la un pas de faliment, Victor Slav a riscat și și-a deschis un restaurant.

Locația se află pe bulevardul Decebal din Capitală, iar meniul este internațional. De asemenea, se fac și livrări la domiciliu. Pentru bunul mers al business-ului, Victor muncește cot la cot cu angajații săi, fiind implicat 100% în acest nou proiect.