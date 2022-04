Iluzia optică de nedescifrat! Tu vezi ce face câinele din imagine?

E reală fotografia? Sau este editată? Ce se întâmplă cu acel cățel? Acestea au fost doar câteva dintre întrebările internauților care au primit cu uimire o fotografie postată pe Reddit.

Fotografia reprezintă un câine întins pe un trotuar, aceasta devenind virală, după ce unghiul din care a fost făcută a creat o iluzie optică aproape de nedescifrat.

Câinele care pare că este zidit în asfalt a creat un adevărat val de controverse, susținându-se chiar faptul că fotografia este editată. În timp ce unii s-au dat bătuți în încercarea de a căuta un răspuns, alții au oferit câteva sugestii. „Cred că acest câine își sprijină capul pe marginea care este mai înaltă decât trotuarul, astfel corpul său nu este vizibil, fiind sub nivelul capului”.

Explicația a venit mai apoi din partea fotografului Sievers, cel care a realizat imaginea, ce a dat internetul peste cap.

Sievers a declarat pentru Newsweek: „Poza a fost sincer o întâmplare. Am stat la berăria prietenului meu și câinele stătea întins pe o platformă de beton care are o rampă în jos. Și-a sprijinit capul pe pervaz, s-a întins și atunci am făcut-o”, este explicația celui care a realizat fotografia.

Puteți vedea AICI fotografia atât de controversată!

Sursa foto: Pexels.com