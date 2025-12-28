Acasă » Teste IQ » Iluzie optică virală | Găsiți cifra 6 ascunsă printre literele „b” din această poză

Iluzie optică virală | Găsiți cifra 6 ascunsă printre literele „b” din această poză

28/12/2025
În această duminică, CANCAN.RO vine cu un nou test de atenție dedicat celor cu adevărat ageri la minte. De această dată, provocarea îți pune la încercare concentrarea și viteza de observație: trebuie să găsești singura cifră 6 ascunsă printre zecile de litere „b” din imagine.

Agitația vizuală este intenționat creată pentru a‑ți pune la încercare răbdarea și abilitatea de a identifica detalii subtile într‑un decor aparent uniform.

Găsește cifra ascunsă

Jocurile vizuale sunt o metodă excelentă de a verifica cât de bine îți funcționează atenția. În această provocare, ai în față o imagine plină de litere „b”, îngrămădite și orientate diferit, astfel încât să creeze confuzie.

Printre ele se ascunde o singură cifră 6, camuflată perfect. Sarcina ta este simplă în teorie, dar surprinzător de dificilă în practică: identifică cifra 6 înainte să expire timpul.

Acest test rapid îți arată cât de eficient colaborează ochii și creierul atunci când trebuie să detectezi un element care nu se potrivește cu restul.

Ai găsit cifra 6?

Timpul s‑a scurs!

Dacă ai reușit, înseamnă că ai un simț al detaliului excelent și o percepție vizuală foarte bine antrenată. Dacă nu, nu‑ți face griji — astfel de provocări sunt concepute special pentru a induce în eroare. Iată soluția.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

×