Imagine rară cu soția lui Sorin Bontea. Cum arată partenera juratului de la „Chefi la Cuțite”

Sorin Bontea (52 de ani) este căsătorit de mai bine de 26 de ani și are doi copii, pe nume Miruna (18 ani) și Iulian (25 de ani). Juratul de la „Chefi la cuțite” este cunoscut de o țară întreagă, dar este extrem de secretos atunci când vine vorba despre viața sa privată. După ani buni, în sfârșit, vedeta de la Antena 1 a postat o fotografie cu soția sa.

Zilele acestea, Chef Sorin Bontea și-a uimit fanii. Celebrul bucătar a postat pe Facebook o fotografie cu soția sa, femeia misterioasă pe care o ține departe de ochii lumii de ani buni. În imagine, cei doi dansează pe ringul de dans, în cadrul unui eveniment privat. Îmbrăcați la patru ace, Sorin Bontea și soția lui au atras toate privirile.

Nici de data aceasta, însă, juratul de la Antena 1 nu a vrut să divulge chipul partenerei sale. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire și au doi copii împreună, dar preferă să își păstreze viața privată în afara camerelor de filmat.

„Suntem împreună din 1989 şi ne-am căsătorit în 1994. Ne-am cunoscut la o petrecere, într-un grup de prieteni, iar eu am fost cel care a făcut primul pas. La prima întâlnire ţin minte că i-am dat un trandafir roşu şi de atunci îi dăruiesc mereu trandafiri roşii, îi plac foarte mult. Apoi i-am gătit mâncare chinezească”, a spus Sorin Bontea.

Cum a cucerit-o Chef Sorin Bontea pe soția sa: „Vă dați seama că i-am și gătit”

În urmă cu 26 de ani, Chef Sorin Bontea a cunoscut-o pe cea care avea să-i devină soție, la o petrecere. Juratul de la „Chefi la Cuțite” a cucerit-o pe mama copiilor săi cu trandafri roșii, dar și cu talentul său culinar.

„Soția mea spune că mă pricep foarte bine la cuvinte, așa am cucerit-o. Am văzut-o prima oară la o petrecere și apoi am început să o curtez. La prima întâlnire i-am dus trandafiri roșii și de atunci astea sunt florile pe care i le ofer de fiecare dată, indiferent de ocazie. Pentru noi au o semnificație aparte.

Vă dați seama că i-am și gătit, era felul prin care simțeam că pot să o impresionez. I-am făcut friptură, papanași, sufleu de mere… Știu că acum nu sună deloc interesant, dar atunci nici nu încăpea vorbă de fructe de mare, foie gras… Nici nu știam ce sunt astea. E adevărat că atunci când venea vorba de savarine, mergeam la cofetărie!”, a mărturisit vedeta de la Antena 1.

Există, însă, o imagine cu soția lui Sorin Bontea din ziua nunții lor. Se poate observa din fotografie faptul că partenera chefului de la Antena 1 este de o frumusețe răpitoare.

