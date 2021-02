Imaginea care a devenit virală. Cum a ieșit un bombardier pe stradă: ce a purtat în picioare întrece orice imaginație: „Stop că deokeaț băiatu”

Bombardierii șochează pe zi ce trece! Un tânăr a considerat că este cel puțin la nivelul lui Cătălin Botezatu, așa că și-a făcut un outfit de zile mari și a ieșit pe stradă, cel mai probabil la agățat.

Bombardierii fac orice pentru a impresiona. Un tânăr a gândit la fel în momentul în care a vrut să iasă din casă, așa că și-a ales din dulap cele mai…semnificative haine!

Deși imaginea cu el vorbește de la sine, haideți să analizăm, în detaliu, ținuta pe care a purtat-o acest bombardier macho man. Și-a luat pe el cea mai strâmtă pereche de pantaloni negri, o geacă ale cărei mâneci le-a ridicat pentru a se putea vedea replica de Rolex, o șapcă fake Louis Vuitton, o gentuță tip cross-over și…piesa de rezistență, o pereche de șlapi în picioare, galbeni!

Descrierea alesă de acesta a fost una în ton cu imaginea lui. A, era să uităm…ochelarii de soare n-au putut să lipsească!

„Mai frumos de ct Salam, mai dorit ca Adrian, mai lucsos ca Botezatu, STOP că deokeaț băiatu”. La o așa descriere, nu mai este nevoie de nicio adăugare.

Cele mai amuzante bancuri cu bombardieri

– Cum dă un cocalar drumul la aer condiţionat? – Îşi ridică tricoul peste burtă.

Dacă ai vârful de la bocanci mai ascuțit decât mintea s-ar putea să fii cocalar.

La câte semințe au băgat în ei, cocalarii se vor reîncarna în floarea soarelui.

Un tip isi gaseste BMW-ul cu botul praf in parcare, se uita dupa autorul dezastrului si nimic, in schimb vede un biletel pe parbriz:

„Regret ca tocmai mi-am bagat carligul de la Dacie in mandretea ta de masina. Iti scriu pentru ca fraierii de martori care se uita, sa creada ca iti las adresa, numarul de telefon si asigurarea. Dar sa stii ca eu regret nespus!”.