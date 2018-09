Oana Roman a ajuns cu greu la Brașov, acolo unde sunt susținute spectacolele cu ocazia desfășurării Festivalului Cerbul de Aur 2018. Prezentă în fiecare an la eveniment, de această dată, vedeta noastră nu se gândea că o să fie prezentă, însă a reușit să ajungă în Piața Sfatului.

Nu numai că a fost prezentă, dar s-a și distrat foarte tare, mai ales că era în compania persoanelor dragi. Vedeta a fost în centrul atenției și a făcut spectacol, a încins o horă mare în momentul când, prietena ei, Loredana Groza, era pe scenă și cânta. Întreg momentul a fost surprins de camerele Televiziunii Naționale Române.

„Cerbul de Aur ziua 1 .

N-am lipsit la nici o ediție a Cerbului de Aur de după 1990. Anul asta habar nu aveam că o să ajung, și totuși un prieten mi-a făcut surpriză și am ajuns până la urmă la Brașov. Am venit cam pe nepusă masă, cu cazarea luată, dar fără bilete. Am ajuns am făcut rost de bilete, nu de la organizatori, pentru că nu m-am dus să mă milogesc la nimeni.

Dar am reușit să intrăm. Și am făcut spectacol. Seara era destul de banală, dar totul s a schimbat când a început să cânte Loredana Groza. Am făcut o horă mare cu prietenii Romică Țociu și Ioana Voicu și astfel am ajuns direct pe ecranele TV în direct! Atenția s-a concentrat la noi pentru câteva momente bune.

Urmează… Încă nu avem bilete, dar ne descurcăm cumva și facem iar show!”, a povestit Oana Roman pe rețelele de socializare.