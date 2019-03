Imagini cutremurătoare! Cum arată picioarele Andreei Bălan. Cântăreața și-a dat pantalonii jos și și-a arătat rănile

Andreea Bălan a avut parte de o perioadă foarte dificilă din viața ei, chiar dacă aceasta a coincis cu aducerea pe lume a unui copil. Vedeta a născut pentru a doua oară prin cezariană și a făcut stop cardio-respirator în timpul operației. Apoi i-au apărut hematoame, fiind nevoită să apeleze din nou la ajutorul medicilor.

Andreea a povestit, pe internet, întreg chinul prin care a fost nevoită să treacă, arătându-le internauților și jambierele speciale pe care trebuie să le poarte. Totul din cauza vănătăilor pe care le are pe picioare. Cauza acestor vănătăi sunt injecțiile pe care Andreea trebuie să le facă.

În această dimineață, George Burcea a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, dedicat Andreei. ”Pentru că problema ta este și problema mea. Pentru că patul tău de spital este și patul meu. Pentru că zâmbetul tău este și zâmbetul meu. Pentru că ai tăi copii sunt ai noștri copii. Pentru că familia mea sunteți voi, mămiciule. Pentru că vă iubesc”, este mesajul postat de George Burcea.

În vârstă de 34 de ani, Andreea Bălan a făcut public recent un nou episod de vlog în care se poate vedea că și-a filmat propriul sânge. Este vorba despre una dintre zilele în care i-au fost recoltate mai multe eprubete cu sânge. De asemenea, cântăreața a împărtășit fanilor cum a decurs pentru ea perioada de după ce a devenit mămică pentru a doua oară și a făcut embolie amniotică.

“(…). Iar m-au înțepat! Mi-au pus branulă. Când văd branule și văd seringi mă iau furnicături. Mă doare înainte să fiu înțepată numai când mă gândesc la câte branule și câte seringi am avut în spital. Am avut și în gât, nu se mai văd semnele, am avut aici și aici.

M-am internat a doua oară pentru că am sângerat foarte tare acasă. Ieșea sângele, țâșnea din operație. Am ajuns la spital și au descoperit că am formate niște hematoame după operație. M-au operat, m-au curățat, mi-au făcut anestezie totală din nou. Între timp se pare că aceste hematoame păcătoase s-au format din nou. Azi-noapte (n.r.: 20 martie) iar am sângerat, am venit din nou la spital și s-a descoperit că am un alt hematom, a povestit Andreea Bălan în noul episod de vlog postat pe canalul ei de YouTube.