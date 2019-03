Andreea Bălan, 3 operații în 3 săptămâni, dar pericolul NU a trecut. Medicul Ovidiu Peneş: “Există tratament specific”

Deși a suferit trei operații chirurgicale în tot atâtea săptămâni, Andreea Bălan nu a trecut de pericolul medical. Medicul Ovidiu Peneş a explicat cazul artistei. Tot astăzi, superba mămică a făcut publice informații și imagini din timpul intervenților prin care a trecut luna aceasta și despre care s-a aflat de curând.

Andreea Bălan, 3 operații în 3 săptămâni, dar pericolul nu a trecut

Conform mărturisirilor făcute de medicul Ovidiu Peneș, Andreea Bălan ar putea avea probleme legate de coagulare. Specialistul a declarat că, în cazul în care acestea nu sunt descoperite, vor continua să creeze astfel de situaţii dificile pentru vedetă.

“Există riscuri în continuare, de aceea e ținută în spital. Pot apărea accidente și la o persoană care are o operație mai simplă. Dacă ea are niște probleme de sănătate și de coagulare sigur că se poate întâmpla la fel. Trebuie rezolvată cu niște chestii specifice, să vadă dacă e o problemă pe coagulare. Există tratament specific. Din moment ce nu a fost diagnosticată problema, își face de cap în continuare. Vindecarea devine normală după ce se află motivul pentru toate problemele şi se aplică tratamentul necesar.

Clexanul (n.r.: tratamentul injectabil pe care îl face Andreea Bălan) se da când coagularea e prea bruscă. Apare o stare de sângerare, se consuma niște timpi, prin unele locuri face cheaguri, în alte locuri sângerează și nu face cheaguri”, a explicat doctorul Ovidiu Peneş, potrivit spynews.ro.

În această după-amiază, Andreea Bălan a făcut public un nou episod de vlog în cadrul căruia a vorbit despre cele trei intervenții chirurgicale complicate pe care le-a suferit în nicio lună. De asemenea, ea speră din tot sufletul să fie externată mâine sau poimâine. “(…). Acum, după a treia operaţie. M-a durut îngrozitor când m-am trezit vineri. A fost o operaţie foarte grea. Anestezia a durat 45 de minute. Au încercat să caute şi să intre peste tot în abdomen să vadă dacă mai sunt hematoame. Acum nu mai am, în principiu. Acum sunt în salon, încerc să mă odihnesc. După atâta anestezie… Încep să mă simt din ce în ce mai bine. Mi s-a dat un pic de morfină şi am auzit în jur la terapie intensivă, cum trecea cineva pe lângă mine eram: mai daţi-mi, vă rog, morfină. Mi s-a explicat că nu se poate. M-a durut îngrozitor această operaţie. O să mă simt din ce în ce mai bine. În continuare am antibiotic, am calmat, am perfuzie”, a spus frumoasa artistă în noul episod de vlog postat pe canalul ei de YouTube.

Vă reamintim că Andreea Bălan a adus-o pe lume pe a doua fetiță a cuplului pe 4 martie 2019. La naștere, Clara Maria cântărea 3,190 kg, avea 49 cm și a primit nota 10 din partea medicilor. Din nefericire, cântăreața de 34 de ani a făcut stop cardio-respirator, la scurt timp de la operația de cezariană. Situația a fost însă gestionată cu maxim profesionalism de echipa excepțională de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România.