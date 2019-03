Sexy și spectaculoasă! Andreea Bălan și-a pozat abdomenul la 13 zile după ce a devenit mămică

La aproape două săptămâni de când a devenit mămică și a păcălit moartea cu ajutorul medicilor extraordinari de la Sanador, Andreea Bălan le-a împărtășit fanilor că a slăbit enorm. De asemenea, cântăreața le-a enumerat motivele pentru care a reușit să ajungă să aibă o talie atât de mică într-un timp atât de scurt de la nașterea fiicei sale Clara. Ca să își susțină mărturisirile făcute, talentata artistă a făcut publice imagini cu abdomentul ei la 13 zile după ce a adus pe lume cea de-a doua fetiță a ei și a lui George Burcea.

Andreea Bălan și-a pozat abdomenul la 13 zile după ce a devenit mămică

În vârstă de 34 de ani, Andreea Bălan o mămică tare sexy. Ea a slăbit foarte mult din cauza traumei suferită în sala de operații, unde a adus-o pe lume pe mica ei prințesă. Pe lângă faptul că timp ce patru zile ea a stat doar pe perfuzii, vedeta a dezvăluit că a purtat și o centură specială pentru proaspetele mămici. Mesajul soției lui George Burcea a fost însoțit de două fotografii: una în care apare cu burtica de gravidă, înainte să nască, alta… un colaj cu două poze, care au fost făcute astăzi.

“13 zile de la naștere… + burtica cu o zi înainte de naștere 🤰(ultima burtică 😔). Dacă vă întrebați cum de am slăbit așa repede, s-a întâmplat deoarece 4 zile la Terapie Intensivă și în salon, «am mancat» numai perfuzii + că am purtat și centura. Acum iau multe vitamine (+ antibiotic și injectii cu Clexan) ca să mă recuperez și să am energie. 🎼🤗”, a scris Andreea Bălan pe pagina ei de Facebook.

Într-unul dintre comentariile lăsate de cântăreață la postare a mărturisit că nu își mai dorește copii. “Alexandra, după ce mi s-a întamplat, nu mai pot și nici nu mai vreau de frică”, a scris jurata de la “Te cunosc de undeva!”.

Fanii au felicitat-o, i-au transmis multă sănătate și că abia așteaptă să revină pe scenă. “Super sexy; să ai o duminică frumoasă 😉”, “Ești o mamică extraordinară și un artist desăvârșit. Îți aștept fiecare vlog cu sufletul la gură, pentru că ești o sursă de inspirație pentru mine. Ai de asemenea un soț extraordinar și respectul dintre voi îmi amintește întotdeauna ce merit și unde trebuie să aspir în viață. 💜💜”, “ ”, “Multă sănătate și fericire!😘”, “Arați super; bravo tie, să te recuperezi cât mai curând pentru că abia așteptăm să descoperim noi și noi proiecte marca ab 😉” sunt cinci dintre sutele de mesaje primite de la fani.

Vă reamintim că Andreea Bălan a adus-o pe lume pe a doua fetiță a cuplului pe 4 martie 2019. La naștere, Clara Maria cântărea 3,190 kg, avea 49 cm și a primit nota 10 din partea medicilor. Din nefericire, cântăreața de 34 de ani a făcut stop cardio-respirator, la scurt timp de la operația de cezariană. Situația a fost însă gestionată cu maxim profesionalism de echipa excepțională de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România.