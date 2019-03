Andreea Bălan a făcut noi declarații despre lupta pentru viață, contracronometru, de pe patul de spital: “A durat câteva ore bune…”

La nouă zile după ce a devenit mămică și a trecut razant pe lângă moarte, Andreea Bălan a făcut noi declarații despre momentele pe care le-a trăit înainte de operația de cezariană, însă și despre cele din sala de nașteri. Cântăreața a mărturisit ce s-a întâmplat pe patul de spital când era intubată, dar și după ce și-a revenit și ce s-a întâmplat când a ajuns acasă vinerea trecută.

Citește și: George Burcea a povestit momentele de coșmar în care Andreea Bălan era inconștientă în sala de nașteri

Andreea Bălan a recunoscut ce s-a întâmplat, de fapt, pe patul de spital

În vârstă de 34 de ani, Andreea Bălan a mărturisit că, deși, a filmat drumul spre maternitate, a făcut chiar și un vlog înainte de a intra în sala de operații pe 4 martie, ea nu își amintește nimic; privește înregistrările și simte că se uită la un film. Fericita mămică a intrat în direct în cadrul late night show-ul prezentat de Dan Capatos, unde a vorbit despre ziua în care a renăscut.

“Nu-mi aduc nimic aminte de tot ce s-a întâmplat înainte, cum am ajuns la maternitate, cum m-am schimbat în cămaşă, cum s-a făcut un EKG la inimă şi cum mă îndreptam spre sala de naşteri. Dar am filmările pe telefon. Dar mă uit ca la un film. (…).

Mi s-a spus că au scos fetiţa și am zis: «Ce frumoasă e!». Nu-mi aduc aminte, nimic, nimic. Și atunci, după ce am spus: «Ce frumoasă e!», am şi pupat-o, am intrat în stop cardio-respirator şi imediat m-au resuscitat și m-au intubat. Și a durat câteva ore bune, pentru că mă închiseseră și după aceea m-au deschis din nou şi au curăţat tot. Și a durat câteva ore până au putut să îi spună lui George ceva… concret și apoi m-au dus la Terapie Intensivă”, a mărturisit Andreea Bălan în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

Andreea Bălan a plâns 2-3 ore după ce George Burcea i-a povestit trăirile lui din acele clipe delicate

Abia după ce a fost externată vedeta a aflat ce a fost în sufletul soțului ei, George Burcea, și ce a simțit în orele în care nu știa nimic despre ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în sala de operații. Inițial, când medicii i-au spus ce a pățit la scurt timp după ce a adus-o pe micuța Clara pe lume, Andreea Bălan a mărturisit că le-a zis acestora: “Uau, ce tare, mie întotdeauna mi-a plăcut să fiu specială”, însă, ulterior, după ce și-a dat seama de gravitatea lucrurilor, ea a conștientizat totul. Iar când a ajuns acasă, vinerea trecută, și și-a revăzut fetița cea mare și a stat de vorbă și cu George Burcea, ea a plâns timp de două-trei ore.

“Și cred că cel mai greu i-a fost lui George, pentru că eu eram sedată, eram intubată, când mi-am revenit eram aşa: «Uau, ce tare, am scăpat de moarte!». Dar cel mai greu cred că îi este partenerului de viaţă să te vadă aşa… să te vadă intubată… sau să te vadă intubat, dacă eu l-a vedea pe el, mi-ar fi foarte greu. Să nu știi ce se întâmplă… Să te gândești: «Se trezește?», «Nu se mai trezește?», «Dacă se trezește, are sechele? Ce fac? Am doi copii. Cum o îngrijesc?» și așa mai departe; «Cum creștem copiii dacă are sechele?». Cred că asta i-a fost cel mai greu. Și mi-a povestit abia când am ajuns acasă ce s-a întâmplat și ce a simțit el. Și atunci am plâns două-trei ore.

Nu ţin minte când m-a vizitat mama. Am dat interviu pentru voi (n.r.: echipa emisiunii «Xtra Night Show»), în direct de pe patul de spital și am spus: «Ah, mama nu a venit, că a fost acasă cu Ella». Și când am ajuns acasă mi-a spus: «Să știi că eu am venit de două ori chiar: și la Terapie Intensivă, și în salon, când ți-ai revenit mai bine». Nu îmi aduc aminte. Nu realizam, «Știi embolia amiotică – ți s-a întâmplat asta, e un caz la 80.000» și zic: «Uau, ce tare, 1 la 80.000, întotdeauna mi-a plăcut să fiu specială». Da, eram happy (n.r.: fericită) și abia apoi am realizat, după ce am citit, după ce m-am informat mai binemi-au explicat (…). Treptat m-a izbit realitatea, şi cel mai mult m-a izbit când am ajuns acasă pe opt martie… şi când mi-am văzut copii. Când am văzut-o pe Ella, mi-a fost dor de ea, am strâns-o în brațe, atunci am început să plâng.”, a mai dezvăluit frumoasa vedetă la “XNS”.

Vă reamintim că Andreea Bălan a adus-o pe lume pe a doua fetiță a cuplului pe 4 martie 2019. La naștere, Clara Maria cântărea 3,190 kg, avea 49 cm și a primit nota 10 din partea medicilor. Din nefericire, cântăreața de 34 de ani a făcut stop cardio-respirator, la scurt timp de la operația de cezariană. Situația a fost însă gestionată cu maxim profesionalism de echipa excepțională de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România.

“A fost o suferinţă foarte mare mai ales pentru familia mea. Eu ca eu, că eu sunt inconştientă, intubată, mă trezesc sedată happy că am trecut peste, nu am realizat. Dar cel mai greu a fost familiei mele. Mamei mele, soţului meu, prietenilor mei, echipei mele, fetelor mele, band-ului… le-a fost greu să afle aşa ceva despre o persoană atât de veselă, atât de nebună… George mi-a zis când te-am văzut intubată nu mi-am imaginat vreodată să o văd pe mama copiilor mei şi pe soţia mea să o văd aşa fără viaţă şi fără… îţi faci tot felul de scenarii.Te gândeşti se trezeşte, nu se mai trezeşte, rămâne cu sechele, ce fac… adică e foaret greu pentru familie”, a mai spus cunoscuta artistă în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.