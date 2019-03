Adevăr sau „teatru ieftin”?! A fost sau nu real stop-cardiacul Andreei Bălan. George Burcea a recunoscut tot

La nicio săptămână de când Andreea Bălan s-a născut a doua oară odată cu fetița ei cea mică, George Burcea a povestit momentele de coșmar trăite în momentul în care soția lui era inconștientă în sala de nașteri. Cu multă emoție în glas, actorul a mărturisit cum a decurs fiecare clipă după ce artista a făcut stop cardio-respirator și până și-a revenit complet. Cântăreața nu și-a putut stăpâni lacrimile în timpul dezvăluirilor făcute de tatăl fiicelor sale.

George Burcea a povestit momentele de coșmar în care Andreea Bălan era inconștientă în sala de nașteri

George Burcea a avut puterea să vorbească despre ziua în care a văzut printr-un geam cum inima soției lui a încetat să mai bată pentru câteva secunde. El a povestit și scenele care au urmat imediat ce s-a dat alarma în sala de nașteri și cum asistentele au încercat să-i distragă atenția de la Andreea Bălan cu micuța minune care a venit pe lume. În timpul declarațiilor făcute într-un nou episod de vlog, publicat pe canalul de YouTube al Andreei Bălan, soțul ei a spus că atât mama lui, cât și soacra, care era acasă cu frumoasa Ella, nu au știut până a doua zi despre cumpăna prin care au trecut.

„Nu m-am aflat niciodată într-o astfel de situaţie şi a fost un moment în care trebuia să sărbătorim: venea un copil, un al doilea copil şi am văzut două lucruri total diferite. Am văzut venirea pe lume a Clarei, care era foarte frumoasă, iar în partea dreaptă, dacă mutai cadrul, erai tu, pe masa de operaţii şi fetele care te resuscitau. Nu ştiai dacă să te bucuri, să plângi, să râzi. După aceea a fost o perioadă destul de grea, pentru că au fost vreo trei-patru ore în care doctorii efectiv fugeau de mine, asistenţii fugeau de mine, pentru că nu puteau să-mi spună nimic, pentru că tu încă nu erai stabilă. Și atunci ei nu doreau să se pronunțe.

Eu am văzut că era ceva grav, pentru că te resuscitau. În momentul în care ei mi-au predat-o pe Clara, ți-am zis: a fost efectiv film! A fost film, pentru că odată mi-a adus bucuria în brațe, o țineam pe Clara, totodată nu eram foarte atent la Clara, pentru că mă uitam în partea dreaptă, la tine, că te resuscitează. Fetele și-au jucat-o: «Știți, că domnul Burcea, felicitări! Că câr, că mâr, că să vă trăiască fetița», zic: «Da, da, da, fetița, dar soția ce face? Că o resuscitați acolo». «Nu, nu, uitați, ce bine e (n.r.: fiica lor), ce neagră e, are păr mult», zic: «Da, da, are, dar soția?» (…).

Într-adevăr, înţeleg cadrele medicale, că de foarte multe ori oamenii se panichează (…). Eu am plecat foarte liniştit, am avut încredere în medici. Am stat pe hol, până la 4 dimineaţa, încercând să dau de cadrele medicale. Mi-au explicat tot ce s-a întâmplat. Pericolul mare trecuse şi m-am bucurat, m-am relaxat puţin. 2 zile am vorbit cu ea… (….)Nu mi-am imaginat vreodată că o să văd pe cineva atât de drag cu un tub în gură. (…). A fost dificil, pentru că pe Clara am ţinut-o în braţe abia a doua zi. A doua zi aveai o mască de oxigen, erai speriată, erai panicată (…)„, a spus George Burcea într-un nou episod de vlog, făcut public pe canalul de YouTube al Andreei Bălan.

În timpul uneia dintre vizitele pe care i le-a făcut soției sale la Terapie Intensivă, actorul a sărutat-o pe un picior, pentru că aceasta era intubată și, efectiv, nu putea să o sărute pe obraz.

„(…). Ella seamănă cu mine, Clara seamănă cu tine. V-am zis vreodată public cât de minunat este soțul meu? Soțul meu este minunat. Îmi vine să plâng pentru că de-abia acasă am aflat cât de greu i-a fost lui. Acasă, când am scăpat de toate medicamentele mi-am dat seama că ceea ce spune este real și greu. Mi-a zis doamna doctor că a venit la Terapie Intensivă și mi-a zis că am un soț extraordinar și că nu a putut să mă pupe din cauza firelor pe care le aveam și mi-a pupat piciorușul… (…)”, a mărturisit frumoasa mămică.

Vă reamintim că Andreea Bălan a adus-o pe lume pe a doua fetiță a cuplului pe 4 martie 2019. La naștere, Clara Maria cântărea 3,190 kg, avea 49 cm și a primit nota 10 din partea medicilor. Din nefericire, cântăreața de 34 de ani a făcut stop cardio-respirator, la scurt timp de la operația de cezariană. Situația a fost însă gestionată cu maxim profesionalism de echipa excepțională de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România.

Andreea Bălan și George Burcea sunt căsătoriți

Andreea Bălan (n.: 23 iunie 1984 în Ploiești) este o cântăreață de muzică pop. Vedeta a debutat în muzică în 1994 la emisiunea pentru copii “Ba da, ba nu”. Doi ani mai târziu, artista a lansat primul ei album solo, “Amețiți de fum”. Ea a cunoscut succesul împreună cu Andreea Antonescu, alături de care a format trupa Andrè. După ce formația s-a destrămat, fiecare și-a continuat pasiunea pentru muzică.