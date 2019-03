VIDEO. Andreea Bălan, distrusă de durere. “Vreau morfină, că mor!” Mărturii cutremurătoare făcute de vedetă

Andreea Bălan a trecut prin clipe de coșmar pe 1 martie, după ce a născut-o pe Clara Maria. A intrat în stop cardio-respirator, dar, din fericire, medicii au reușit să o salveze. Apoi, la câteva zile distanță, s-a trezit într-o baltă de sânge din cauza hematoamelor care s-au format în urma operației de cezariană.

Recent, pe canalul său de Youtube, Andreea Bălan a povestit chinurile prin care a trecut. S-a și filmat pe patul de spital, precizând că a avut dureri greu de suportat. Motiv pentru care le cerea asistentelor medicale să îi administreze morfină pentru a scăpa de suferință.

“Nu contează ce efecte secundare are morfina! Vă rog să-mi daţi, că mor de durere”, şi-a început Andreea Bălan povestea.

“Când văd branule şi seringi mă doare de dinainte să fiu înţepată numai când mă gândesc la cât de înţepată am fost acum 3 săptămâni. Am ajuns la spital a treia oară, ţâşnea sângele pur şi simplu din operaţie. Pe 20 martie iar am sângerat, nu la fel de mult ca data trecută. A fost o operaţie foarte grea, au curăţat tot ce era de curăţat. În principiu, nu mai am niciun hematom.

Încerc să mă odihnesc, nu prea reuşesc, dar mă simt din ce în ce mai bine. A fost foarte dureros. Toate acestea mi s-au întâmplat din cauză că pe 4 martie am avut acea embolie amniotică, atunci când am născut-o pe Clara, şi a provocat o cascadă de evenimente. Sper să ajung acasă cu bine, am stat în spital adunat foarte multe zile, nu mai vreau să văd seringi. Am slăbit foarte mult, vreau să îmi revin, să stau acasă cu fetele mele. Îmi pare rău de Clara pentru că este foarte mică şi nu am putut fi alături de ea în primele zile de viaţă”, a încheiat Andreea Bălan.