Imagini din trenul groazei. În ce condiții inumane călătoresc sute de oameni, pe ruta București – Constanța | VIDEO

CFR s-a confruntat, tot timpul, cu probleme, puține persoane fiind mulțumite de condițiile aflate în vagoane. Un grup de studenți nu va uita niciodată ce a pățit, pe 19 decembrie, în trenul IR 1683 București – Constanța.

Pentru că nu mai existat locuri la clasa a II-a, mai mulți tineri au fost obligați să dea un ban în plus și să-și cumpere bilete la clasa a I-a. Ulterior, aceștia aveau să regrete decizia după ce au intrat în vagon, când au fost întâmpinați de câțiva gândaci care se plimbau fără nicio grijă.

“Atunci când călătorești cu trenul în România, igiena este un lux”, a declarat o studentă din trenul groazei, potrivit replicaonline.ro.

Condiții inumane în tren, pe ruta București – Constanța

Cu toate că prețul este unul destul de mare, condițiile pe care călătorii le întâlnesc într-un vagon de clasa a I-a al CFR sunt mizere. Băile sunt murdare, mirosul este îngrozitor, iar gândacii mișună peste tot.

“Ajunsă în Gara de Nord din București, am aflat că nu mai sunt locuri la clasa 2, așa că am fost nevoită să cumpăr bilet la clasa 1. Când te gândești la clasa 1, te gândești automat la niște condiții mai avantajoase, însă aici nu a fost cazul. Pe lângă zgomotul insuportabil pe care nici măcar căștile cu muzica dată la maximum nu îl puteau acoperi, puteam vedea gândaci la orice pas, iar băile erau atât de dezgustătoare încât nu puteai să intri în ele.

Trei trenuri am schimbat pentru a ajunge din Câmpulung în Constanța, așadar am ajuns să cheltui pe bilete aproape la fel de mult cât am cheltuit pe cazare. Atunci când călătorești cu trenul în România, igiena este un lux”, a declarat o altă studentă care s-a aflat în trenul cu pricina.

