Imagini emoționante! Cum au grijă Andra, Eva și David de Cătălin Măruță după intervenția la picior. Fanii au rămas impresionați

În urmă cu câteva zile, Cătălin Măruță a fost supus unei intervenții chirurgicale la picior, într-un spital din Capitală. La doar câteva ore după operație, moderatorul Tv a intrat pe rețelele de socializare și le-a dat vești bune fanilor. Cu toate acestea, cel mai emoționant aspect este felul în care se comportă cu el Andra și cei doi copii, iar fanii au rămas impresionați.

Înainte ca prezentatorul să intre în operație, Andra i-a stat alături și nu a plecat din spital până ce nu s-a asigurat că totul a decurs perfect. Tot atunci, artista izbucnise în lacrimi din cauza faptului că și-a văzut soțul în asemenea ipostaze. Ei bine, după ce operația de ligamente încrucișate, la genunchi, a decurs cu succes, Cătălin Măruță a fost externat și se află sub atenta supraveghere a familiei.

Andra și copiii au mare grijă de Măruță!

Recent, pe conturile lor de socializare au apărut câteva imagini în care Eva, David și Andra stau „lipiți” de Cătălin Măruță. Artista își menajează soțul cum nu se poate mai bine, în timp ce micuța Eva găsește tot felul de metode haioase prin care să îi ridice moralul tatălui ei.

Aceasta îi desenează tot felul de ilustrații hilare pe mâini, David îi atrage atenția cu poveștile sale, iar după cum vă spuneam, Andra nu se mai dezlipește de el nici în ruptul capului, fiind foarte grijulie în privința nevoilor pe care le are soțul ei. Fanii au rămas plăcut impresionați de tabloul superb de familie, iar majoritatea rămân la părerea că sunt una dintre cele mai unite familii din showbiz.

Cătălin Măruță și-a urmărit „live” operația

După ce a ieșit din operație, Cătălin Măruță a povestit în mediul online că a văzut întreaga intervenție în plină desfășurare, pentru că nu a fost total anesteziat.

„Gata, pacientul a supraviețuit (n.r. – zâmbește). M-a așteptat și asistenta mea personală. (…) Ideea e că am fost live. Pe parcursul întregii operații am stat de vorbă cu doctorul. Nu am fost anesteziat total. Eram live cu el, cu doctorul, și povestea ce se întâmplă. Am văzut toată intervenția. Încă mai sunt conectat, ca să fie totul în regulă. (…), spunea Cătălin Măruță pe rețelele de socializare.

Cătălin Măruță va lipsi o perioadă de la Pro Tv

Cătălin Măruță va lipsi o perioadă de 10 zile de la Pro Tv, până ce se va reface. Prezentatorului i-a luat locul Adela Popescu care s-a bucurat că îi poate fi de ajutor colegului ei.

„Știu ce înseamnă să ai zi de zi emisiune live, așa că nu aveam cum să nu-i sar în ajutor colegului Măruță, mai ales că noi am mai trecut prin momente dificile, în anii trecuți, când ne-am susținut la emisiuni.”, a mărturisit Adela Popescu.