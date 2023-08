Imagini exclusive: ce a făcut Ali Symposium, la petrecerea rapperului Rick Ross?! A fost evenimentul anului în America!

Imaginile verii vin direct de pe tărâm american, unde Ali Symposium s-a distrat alături de Rick Ross, unul dintre cei mai cunoscuți rapperi la nivel mondial. Tânărul antreprenor a fost, de altfel, singurul român invitat la mega party-ul de la conacul cântărețului. Piscina de dimensiuni colosale, oamenii cu greutate, din diverse spectre de business, dar și muzica de calitate au fost la loc de cinste în povestea pe care CANCAN.RO urmează să o prezinte, în exclusivitate!

Pentru mai multe detalii, direct de la locul grandiosului eveniment, l-am contactat pe însuși Ali Symposium, cel ce nu a prioritizat doar distracția, ci și munca. Tânărul antreprenor și organizator de evenimente a dezbătut și subiecte ce țin de business cu vedetele internaționale. Urmăriți, mai jos, declarațiile exclusive ale lui Ali, iar în secțiunea video, imagini ce vă pot tăia respirația de-a dreptul!

Ali Symposium, singurul român invitat la evenimentul anului în SUA, petrecerea organizată de Rick Ross

„După business trip-ul din Ibiza, unde am cunoscut oameni din Hollywood, știam clar faptul că trebuie să ajung în Statele Unite. Era următorul pas în procesul meu de cunoaștere și dezvoltare personală. Culmea ironiei, la nici 2 săptămâni după ce m-am întors în țară, primesc un e-mail în care sunt invitat în State, în cadrul petrecerii lui Rick Ross, pentru a ne cunoaște și a discuta anumite subiecte de interes pentru ambele țări.

Ceea ce m-a impresionat cu adevărat a fost partea aceasta de motivație pe care ți-o redau. Înainte să-i cunosc, am avut impresia că toți liderii suferă de narcisism patologic, dar s-a dovedit că mă înșel. Pe lângă faptul că sunt niște artiști consacrați, sunt și niste oameni de afaceri cu viziuni bine definite. Intensitatea și pasiunea pentru ceea ce fac s-au simțit imediat. Am rezonat! Creierul niciodată nu funcționează singur. Funcționează fiindcă îi dai o direcție, iar direcțiile pe care acești oameni le-au dezvoltat în dialogul cu mine, au fost de-a dreptul pline de mister și pozitivitate!”, ne-a declarat Ali Symposium, în exclusivitate.

Ali Symposium, la loc de cinste alături de cele mai sonore nume din domeniul global de entertainment

„Welcoming-ul a fost unul de-a dreptul unic, atât în Atlanta, unde a avut loc petrecerea, cât și în New York. Pe 4 Iulie, fix de ziua Americii am zburat spre New York, unde am stat o săptâmână. Acolo am cunoscut toată echipa și am filmat împreună niște sesiuni pe Broadway. Rick este imaginea în întreaga lume a unor brand-uri premium pe care le avem și noi în țara noastră.

Alături de echipa lor din România, ne ocupăm personal de acestea, ba chiar mai mult, directorul care are în subordine Europa este român! Mi s-a părut incredibil că au adus special pentru mine cea mai mare sticlă din lume. Țin minte că am văzut, cu o săptămână înainte, cum nume sonore precum Wizz Khalifa și Dj Khaled făcuseră poză cu această sticlă. M-am simțit onorat să pot avea în fața mea așa ceva, având în vedere că există doar trei în lume!

Cât despre partea de evenimente și segment de entertainment, cu siguranță vor urma proiecte îndraznețe pentru România. Deschiderea este una imensă și pot să vă dau din culise faptul că și ei au o afinitate pentru țara noastră. Marea majoritate a românilor sunt în poziții de conducere în Statele Unite, iar acest lucru nu are decât să mă bucure!”, a mai adăugat Ali Symposium.

