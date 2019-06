Imagini exclusive cu noua ”șefă” de la FCSB

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, ce ”aroganțe” își permite soția lui Bogdan Andone. Ea este noua ”șefă” de la FCSB! Merge prin Capitală cu un BMW X3 – înmatriculat pe numele fostului fotbalist al Rapidului – și demonstrează, fără dubii, că trăiește discret, dar… pe picior mare. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!)

La începutul lunii iunie, Bogdan Andone (44 de ani) a fost prezentat oficial drept noul antrenor al roș-albaștrilor. Prezent la Palatul din Aleea Alexandru, alături de Gigi Becali şi Mihai Stoica, tehnicianul şi-a început oficial mandatul din postura de principal, după ce, până la finalul sezonului trecut, a fost secundul lui Mihai Teja.

(VEZI AICI: GIGI BECALI A PIERDUT PROCESUL CU UN FOST ANTRENOR! MILIONARUL E OBLIGAT SĂ PLĂTEASCĂ…)

Soția lui Bogdan Andone, o prezență discretă!

Antrenorul a intrat deja în “pâine” și așteaptă cu nerăbdare startul noului an competițional. Are toate “ingredientele” să facă performanță pe banca FCSB-ului: jucători, staff și… o soție frumoasă! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu partenera de viață a lui Bogdan Andone. Am întâlnit-o într-o zonă selectă din Capitală. (Cel mai bine platit job din București)

În primă fază, a mers la o bancă, de unde, probabil, a scos ceva lichidități. Apoi a intrat într-o farmacie, de unde a achiziționat strictul necesar. De remarcat că noua ”șefă” de la FCSB a fost super-discretă. Îmbrăcată într-o rochie roșie, foarte elegantă, soția lui Bogdan Andone și-a făcut drumurile cu mașina partenerului de viață, un BMW X3, de aproximativ 10.000 de euro.

(CITEȘTE ȘI: GIGI BECALI, SHOW LA PREZENTAREA NOULUI ANTRENOR AL FCSB: ”CARE AȚI LUAT, MĂ, HAINA?)

Cumnatul lui Șumudică

În urmă cu doar câteva luni, Bogdan Andone era omul de încredere al lui Marius Șumudică. Au colaborat cu succes la toate echipele pe care fostul atacant al Rapidului le-a pregătit. Într-un final, actualul tehnician al FCSB-ului a decis să fie “principal” și a luat-o pe propriul drum. Alegere, dacă ținem cont de situația actuală, inspirată.

”Cu Marius am fost și suntem cumnați. Am fost colegi de echipă la Sportul, de prin 1992, am avut mereu o relație bună, dar fiecare e cu filosofia lui legată de fotbal. Acum trei ani ne-am despărțit, după ce Astra a luat campionatul, pentru că am vrut să devin principal.

Am avut ce învăța de la Șumi, pentru că e un antrenor foarte bun, care simte jucătorii, simte vestiarul, simte momentele meciului, face schimbări foarte bune, așa că a fost bine pentru mine că am lucrat alături de el”, a spus Bogdan Andone, imediat după ce a semnat cu FCSB.

(NU RATA: NEPOTUL PREFERAT AL LUI GIGI BECALI ÎL DISTRUGE PE ANTRENORUL CARE I-A LUAT TITLUL FCSB-ULUI)