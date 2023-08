Imagini fabuloase cu Mădălina Ghenea într-un avion privat. Pozele l-au impresionat și pe Cătălin Botezatu

Mădălina Ghenea (36 de ani) este fără îndoială un adevărat simbol al frumuseții. Stabilită de mulți ani în Italia, românca se bucură de mare succes în modelling dar și în cinematografie. Recent, ea a fost protagonista unui spot publicitar pentru o companie de lenjerie intimă, care a fost filmat într-un avion privat. Mădălina a postat ulterior mai multe imagini pe rețelele de socializare, iar reacțiile nu s-au lăsat prea mult așteptate. Chiar și Cătălin Botezatu a fost impresionat de frumusețea Mădălinei.

Mădălina Ghenea are o carieră de succes în Italia, unde este stabilită de mulți ani. Românca este foarte apreciată în lumea modellingului, dar și-a făcut un nume și în lumea cinematografiei.

(CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV | Michele Morrone a părăsit-o pe Mădălina Ghenea pentru Nikita? Scandal în toată regula, după dezvăluirea unei idile neașteptate)

Imagini de senzație cu Mădălina Ghenea în avion. Cătălin Botezatu nu s-a mai putut abține de la comentarii

De câteva luni, Mădălina Ghenea și tenismenul Grigor Dimitrov formează un cuplu, cei doi apărând mai tot timpul împreună. Mai mult, românca a fost prezentă la majoritatea turneelor la care a participat bulgarul.

Totuși, românca nu-și neglijează deloc cariera. Recent, ea a filmat un spot publicitar pentru o companie de lenjerie intimă. Filmările au avut loc într-un avion privat. Cum Mădălina este extrem de activă pe rețelele de socializare, ea a postat câteva imagini de la filmarea spotului publicitar. Reacțiile nu s-au lăsat prea mult așteptate, imaginile strângând peste 45.000 de aprecieri în 24 de ore. Unul dintre cei care au comentat la imaginile cu Mădălina este chiar celebrul designer Cătălin Botezatu. Acesta nu și-a putut ascunde admirația față de frumusețea româncei.

„Mamăăăă! Și am vrut să mă fac pilot. Cea mai frumoasă și sexi femeie din lume”, a scris Cătălin Botezatu.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

A fost descoperit secretul siluetei perfecte a Mădălinei Ghenea

Mădălina Ghenea se află foarte des pe prima pagină a presei din Italia. Recent, jurnaliștii italieni au explicat pe larg care este, de fapt, secretul siluetei de invidiat a româncei. Aceasta face foarte mult sport, ea fiind deseori văzută în sala de fitness sau alergând. În plus, ea are foarte mare grijă de tenul și părul ei, folosind diverse creme și loțiuni.

„Un fizic asemenea celui pe care îl are Mădălina Ghenea nu se datorează doar ‘Mamei Natură’. Modelului îi place să facă mult sport, atât în sală, cât și în aer liber. Nu e greu să o vezi pe stradă plimbându-se în haine sport, cu căști, în timpul plimbărilor sale.

În sala de fitness, pe de altă parte, se antrenează atât cu greutăți, cât și cu greutatea corpului, pentru a-și tonifia picioarele. De ceva vreme a descoperit și boxul, un sport pe care îl iubește pentru că îi permite să își lucreze întreg corpul. Este obositor, dar este și distractiv. Actrița este foarte atentă la nutriție și are grijă să mănânce alimente sănătoase și naturale. Are grijă să bea multă apă pe parcursul zilei, care o ajută să rămână hidratată și să aibă un ten și un păr sănătos.

Ocazional face fasting intermitent, pe care nu îl ține pentru a pierde din greutate, ci pentru a-și detoxifia organismul. Mădălina are foarte mare grijă de părul și tenul său. Pentru a avea o piele ca a ei, trebuie hidratată nu doar cu multă apă, ci și folosind diverse creme de față și corp. În plus, vara nu poate lipsi protecția solară. Mădălina are mare grijă și de coafurile ei. Adoră să se inspire de la Anna Magnani și Sophia Loren, pentru că se simte foarte apropiată de Italia”, au notat jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

(NU RATA: Mădălina Ghenea a realizat un pictorial de-ți stă inima în loc! Cum s-a lăsat „mângâiată” de aparatul foto)