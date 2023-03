Teroarea prin care a trecut Mădălina Ghenea. Românca și-a făcut curaj să vorbească: „Eram atât de speriată”

Mădălina Ghenea a avut o apariție de senzație, sâmbătă, 11 martie, în cadrul emisiunii „Verissimo”, la televiziunea italiană Canale 5. Românca a făcut o serie de confesiuni legate de copilărie, carieră și viața la Hollywood. Printre acestea, frumoasa actriță a vorbit despre un subiect sensibil.

Mădălina Ghenea este una dintre cele mai frumoase și de succes românce. Actrița a ajuns pe culmile succesului la Hollywood, devenind una dintre cele mai apreciate actrițe la nivel internațional. Frumusețea sa naturală și talentul său incomparabil au făcut-o pe românca noastră să fie dovada faptului că atunci când muncești pentru visul tău, nimic nu e imposibil.

Recent, actrița a fost invitată în emisiunea „Verissimo”, acolo unde a abordat mai multe subiecte destul de personale.

Mădălina Ghenea: „Niciodată nu trebuie să accepți cuvinte atât de puternice”

Actrița a mărturisit că timp de 6 ani a fost victima unui hărțuitor din mediul online, care a încercat să-i facă rău prin mai multe mijloace. Din acest motiv, românca a ajuns în instanță, acolo unde i s-a făcut dreptate.

„La început am acceptat, am greșit. Am crezut că este un efect secundar al muncii mele, al popularității, dar niciodată nu trebuie să accepți cuvinte atât de puternice, atât de dure. (…) Profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece au reușit să identifice hărțuitorul”, a povestit Mădălina Ghenea în cadrul emisiunii, potrivit publicației oggi.it.

Românca a trecut printr-o adevărată teroare, timp de 6 ani, din cauza acelui hărțuitor, însă, în cele din urmă și-a găsit liniștea, căci a aflat cine e acea persoană cu rele intenții.

„Eram atât de speriată. Timp de mai bine de șase ani am primit zilnic insulte, amenințări, chiar și amenințări cu moartea”, a mai mărturisit actrița.

