Imagini fabuloase! Ștefan Stan, sărut pasional cu Rocsana Marcu

Victor Slav, Cătălin Cazacu și Bursucu dau startul distracției printr-o petrecere inedită. Este vorba despre o petrecere… în pijamale, alături de invitați celebri. În spiritul anilor ’90, rememorând jocurile adolescenței de la petrecerile la care luau parte, vedetele vor învârti ”sticluța” și vor urma o serie de provocări ce vor stârni hohote de râs printre invitații acestei ediții.

În timpul unei runde ale acestui joc Ștefan Stan a fost provocat să o sărute cu patos pe Rocsana Marcu. ”Tăvăliți” pe platoul emisiunii, cei doi au dus la capăt proba, “obligați” de sticlă.

Întregul moment îl veți putea urmări în ediția din această seară a show-ului “Vulturii de noapte”, difuzat la ora 23:15, la Kanal D!

A fost înlocuită la ”Agenţia VIP” cu actriţa Bianca Sârbu

La momentul respectiv, Rocsana Marcu anunţa prin intermediul unui mesaj postat pe pagina personală de Facebook încetarea colaborării cu Antena:

”Dragii mei, aşa cum ştiţi, am împărţit cu voi gândurile şi multe dintre trăirile pe care le-am avut de-a lungul anilor. Deoarece îmi respect publicul şi prietenii formaţi de-a lungul a 20 de ani de carieră în televiziune, vreau să fiţi chiar voi primii care află faptul cā am decis că este momentul unei schimbări pe plan profesional. Colaborarea mea cu Antena Stars s-a încheiat, dat fiind faptul că planurile noastre de viitor nu mai coincid, momentan. Am o satisfacţie enormă, datorită faptului cā am pus bazele dezvoltării şi creşterii semnificative în ceea ce priveşte audienţa acestui post, alături de o echipă minunată. A fost o colaborare frumoasă, pe parcursul celor trei ani şi jumătate şi vreau să le mulţumesc celor din conducerea Antenei Stars, dar şi echipei cu care am petrecut zi şi noapte la muncă. Este momentul pentru pentru noi începuturi, iar viitorul sună bine!”.

Solicita daune morale în valoare de 10.000 de euro

Reprezentanta legală a Rocsanei Marcu, cunoscuta avocată Ramona Aldea, a dezvăluit că vedeta a solicitat daune în valoare de 10.000 de euro, sumă care ar fi reprezentat salariul pe două luni.

”Procesul se află în plină procedură de regularizare pentru stabilirea unui termen de judecată. Nu avem încă un termen de judecată, această procedură este în curs de desfăşurare. În acest timp, clienta noastră, Rocsana Marcu, poate participa şi la alte emisiuni, ca şi colaborator, pentru că a intervenit de drept, în mod tacit, întreruperea colaborării cu Antena Group. Da, bineînţeles că daunele se vor mări, în funcţie de perioada în care se va stabili procesul. Cresc sumele de la o zi la alta, valoarea daunelor va fi reactualizată la data în care instanţa va stabili data procesului sau atunci dacă se va primi un răspuns din partea Antena Group”, declara avocat Ramona Aldea, reprezentanta Rocsanei Marcu în procesul cu trustul Intact, după înlocuirea ei de la emisiunea ”Agenţia VIP”.