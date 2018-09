Imagini incredibile surprinse într-un cimitir! Fantoma unei fetițe a fost filmată acolo

Imagini de-a dreptul ciudate au fost surprinse de camerele celor de la Google atunci cand au mers sa cartografieze o zona a unui cimitir cunoscut din Texas, Statele Unite.

Imaginile surprinse de roboteii Google au fost analizate cu atentie si multi au observat doua lucruri de-a dreptul terifiante. In imagini se oibserva doau prezente care nu aveau ce sa caute in zona respectiva.

Este vorba de capul unei fetite care este surprins in spatele unui copac, iar cea de-a doua surprinde o silueta umana imbracata in negru, plimbandu-se in mijlocul cimitirului.

Multi considera ca este vorba de niste fantome, in timp ce altii spun ca este vorba de fotografii care surprind persoane reale, o fetita care se joaca in cimitir si o femeie care vine la mormantul cuiva drag, anunta stirilekanald.ro.

Cu toate astea, multi se intreaba de ce aceste prezente sunt solitare, mai ales ca cei care au insotit masinile care au surprins fotografiile au declarat ca ei nu au observat aceste prezente in timpul realizarii imaginilor.