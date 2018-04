Nu mai e un secret pentru nimeni că Daniela Crudu a apelat de multe ori la medicul estetician. Evident, cel mai vizibile intervenții sunt cele pe care și le-a făcut la nivelul feței, în special buzele proeminente. Acestea au fost, de altfel și ”îmbunătățirile” care ”i-au dat foc” lui Mircea N. Stoian, fost coleg al Cruduței în show-ul de noapte de la Antena 1. Cruduța a fost plecată o perioadă din România, participând la show-ul ”Asia Express”. CANCAN.ro, site-ul numărul 1 din România, vă prezintă imagini necenzurate, de ultimă oră, cu vedeta, după ce fostul ei coleg i-a „desființat” operațiile.

Daniela Crudu nu mai e deloc aceeași persoană cu care erau obișnuiți telespectatorii show-ului moderat de Capatos. A trecut multă vreme de când Cruduța s-a retras din emisiunea nocturnă, iar ”artificiile” la care a apelat au devenit, parcă, din ce în ce mai vizibile.

Recent, Cruduța, însoțită de sora ei, Ana Maria, dar și de un tânăr, au ieșit să ia masa într-un restaurant din nordul Capitalei, iar, până acolo, au luat la pas aleile din parcul Herăstrău. La lumina zilei au fost evidente transformările de care vorbea, extrem de acid, Mircea N. Stoian! Evident, totul începea de la buzele supradimensionate ale Cruduței!

„Are implanturi și botox cât importăm din China într-un an”

“«Daniela Crudu se numără printre personalitățile românești proeminente ale ultimului deceniu».” Așa ar trebui să înceapă o carte de memorialistică despre papacioaca din Rahova, dacă ar trebui să fim scolastici și să înghițim pe nemestecate ce spun televiziunile și ziarele tabloide. (…) are implanturi și botox cât importăm din China într-un an și are multe alte atribute care conferă faimă, charismă și notorietate și care fac din minunea strâmbă a sectorului 5 o candidată serioasă la una bucată statuie, amplasată cel mai bine în zona Mătăsari (…)”, spunea fostul coleg al Cruduței pe blogul personal.

„Imaginea vie a mutilării omului de către om”

”M-am uitat recent la nişte secvenţe cu Cruduţa Asia Express, la Antena 1 şi am avut coşmaruri. Toată noaptea m-am gândit la zombi, mutanţi, vampiroaice şi asistente TV. Cu buzele precum hamburgerii promoţionali de la fast-food, cu două lipitori grase în loc de sprâncene şi faţa îndopată cu acid hialuronic, ca o gâscă de pateu cu boabe, Daniela Crudu e imaginea vie a mutilării omului de către om”, mai scria Stoian. (VEZI ȘI: AU RENUNŢAT LA TV, DAR SE DESCURCĂ. CRUDUŢA ŞI VICA BLOCHINA, ŞOMERE DE LUX)

