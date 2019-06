Imagini pentru adulți descoperite pe hard diskurile din apartamentul lui Răzvan Ciobanu

Sorin Oprea a rupt tăcerea! Acesta susține că Răzvan Ciobanu, cu care era bun prieten, ar avea imagini pentru adulți pe hard diskurile descoperite în apartamentul regretatului desingner.

Totodată, pe acele dispozitive, în afara unor imagini pentru adulți, s-ar afla lucruri personale de-ale lui Răzvan Ciobanu, documente medicale, dar și alte lucruri compromițătoare.

“L-am sunat pe Marius, fostul iubit, i-am spus că am fost la apartamentul lui Răzvan. L-am rugat să îmi dea numărul mamei lui. Marius mi-a zis că, dacă găsesc în casă niște hard diskuri și un laptop să le iau la mine și sa i le dau mamei lui Răzvan. Nu a vrut să ajungă la nimeni, decât la părinții lui.

Marius știa de hard diskuri și de laptop. Nu am discutat, nu m-a interesat. Nu am vorbit despre imagini de pe camere de luat vederi. Nu s-au găsit hard diskurile, ci doar laptopul. L-a luat tatăl lui Razvan. Am auzit de la altcineva ce ar conține. Sunt chestii pornografice și alte chestii. Nu pot să spun.

Sunt lucruri personale ale lui Razvan. Și alte documente medicale…”, a declarat Sorin Oprea, amicul lui Răzvan Ciobanu.

Răzvan Ciobanu a murit într-un accident teribil de mașină

Pe numele primit la naștere Mihăiță-Răzvan Ciobanu, designerul a murit fulgerător în urma unui accident înfiorător, petrecut în dimineața de 29 aprilie, a doua zi de Paște. Tragedia s-a produs la intrarea în localitatea Săcele dinspre Năvodari, judeţul Constanţa. După orașul Năvodari, creatorul de modă ar fi părăsit drumul județean, arată primele date ale anchetei. Mașina de teren și-a continuat drumul pe câmp 850 de metri, a traversat o alee asfaltată, apoi a intrat încă 150 de metri într-o zonă cu arbuști. Aici s-ar fi rostogolit de mai multe ori și a smuls din rădăcini câțiva copaci, iar, în final, autoturismul s-a oprit pe roți, izbindu-se frontal de un copac.

Răzvan Ciobanu se întorcea de la o petrecere de pe litoral şi se pare că nu purta centura de siguranţă în momentul tragediei. Înainte de accidentul dramatic, el a încercat să trimită un mesaj. Designerul împlinise 43 de ani pe 28 ianuarie. Răzvan Ciobanu ar fi suferit și o hemoragie la cap, potrivit medicilor legişti care au efectuat autopsia. Regretatul creator de modă a fost înmormântat pe 2 mai în cripta bunicilor săi din Cimitirul Progresul din București