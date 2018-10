Imagini revoltătoare într-un spital din România! Asistentele mâncau semințe, în timp ce pacienții cereau ajutor

Buna seara! Scriu la aceasta ora pentru ca n am mai suportat nesimtirea și nepăsarea din Spitalul Județean De Urgență Alexandria! In timp ce pacienții erau pe paturile de urgentă, de la camera de garda, așteptând de minute bune (45min) ca cineva sa vina sa le oprească perfuziile ce erau terminate, ce făceau asistentele noastre? Va spun eu: erau împărțite in doua grupuri, unele stăteau la povesti și râdeau de mama focului, iar altele mâncau semințe! După aproximativ o ora, una din asistente a trecut pe lângă patul unui pacient și a strigat către o alta asistenta:- *****, ce faci cu ăsta? Ca i s a terminat perfuzia, ii vine sângele înapoi in perfuzie!Ea raspunde (foarte deranjata ca a fost întreruptă din mâncatul semințelor):- Ăla gras? Lasă-l dracu ca a adormit! “Dragelor”, dacă v ați plictisit de meseria pe care o practicați, dați-vă demisia!

Publicată de Gina Ioana pe Marţi, 23 Octombrie 2018