Imagini stupefiante cu mașina lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu. Tatăl este înmărmurit: „Lumina se stingea și se…”

Familia lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu, nu își poate reveni după tragedia din 2 Mai. Valentin Olariu și soția lui se gândesc mereu la copilul lor, iar de curând au avut parte de un incident tulburător. Tatăl lui Sebi a publicat imagini tulburătoare cu mașina tânărului.

Tragedia din 2 mai a creat multă revoltă în rândul românilor. Vlad Pascu a lovit un grup de tineri, iar doi dintre ei, o fată și un băiat, și-au pierdut viața. Șoferul a părăsit locul accidentului, iar apoi oamenii legii au descoperit că acesta s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise. Momentan, procesul în cazul lui este în desfășurare. Între timp, părinții Robertei și ai lui Sebi se roagă să se facă dreptate pentru copiii lor.

Citește și: Ce gest înduioșător a făcut tatăl lui Sebi, tânărul mort în accidentul de la 2 Mai. Este un simbol pe viață. ”Parcă m-a îndemnat cineva”

Miercuri seară, 20 noiembrie, Valentin Olariu a povestit că a avut parte de un incident tulburător. Cu o noapte înainte, sora lui l-a sunat și i-a spus că se întâmplă ceva neașteptat cu mașina lui Sebi. Lumina din autoturism a început să se aprindă și să se stingă singură. De asemenea, muzica a fost dată la maxim.

Tatăl tânărului care și-a pierdut viața în tragedia de la 2 Mai a fugit repede la mașina lui Sebi și a rămas înmărmurit când a văzut că spusele surorii sale erau adevărate. Ulterior, Valentin Olariu s-a uitat pe filmările camerelor de supraveghere.

În imaginile surprinse pe camere, se observă cum lumina din interiorul mașinii se aprinde și se stinge singură într-un interval de aproximativ 3 minute. Tatăl lui Sebi a publicat imaginile pe Facebook și a povestit prin ce a trecut.

„Aseară la ora 12:30 noaptea primesc un telefon de la sor-mea spunându-mi ca în mașina lui Sebi se aprinde lumina și este muzica dată la maxim. Am fugit repede la mașină, mașina era închisă, muzică era dată la maxim, lumina se stingea și se aprindea în mașină. Am rămas înmărmurit, am dat camera înapoi și ce am văzut este de neimaginat. O fi vreun semn de la Sebi… nu știu ce să mai cred.”, a scris tatăl lui Sebi pe Facebook, în dreptul imaginilor cu mașina.