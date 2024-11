Ce gest înduioșător a făcut tatăl lui Sebi, tânărul mort în accidentul de la 2 Mai. Este un simbol pe viață. ”Parcă m-a îndemnat cineva”

Tatăl lui Sebi, tânărul care a murit în accidentul de la 2 Mai, i-a adus un omagiu special fiului său. Valentin Olariu și-a făcut un al doilea tatuaj cu chipul tânărului. Alături de portretul lui Sebi, bărbatul și-a tatuat și chipul fiicei sale. Instanța ar putea decide, vineri, soarta lui Vlad Pascu. Valentin Olariu și-ar dori ca acesta să stea după gratii 21 de ani, cât avea fiul său când a murit. Bărbatul a făcut mărturisiri emoționante, pentru CANCAN.RO, despre legătura pe care familia sa o păstrează cu Sebi și dincolo de moarte.

Valentin Olariu nu se poate stăpâni să nu izbucnească în lacrimi atunci când vorbește despre fiul său. Nimic nu poate să îi aline durerea cumplită a pierderii acestuia. Tatăl lui Sebi este singurul din familie care nu face terapie și nu se află sub tratament. Fiica și soția lui au cedat suferinței sufletești și au cerut ajutor de specialitate.

Mormântul lui Sebi a devenit un loc de refugiu pentru tatăl care nu își poate găsi consolarea. De la moartea lui Sebi, încearcă să păstreze vie memoria fiului său prin gesturi simbolice. Valentin Olariu a vrut să poarte cu el pretutindeni imaginea băiatului său. Și-a tatuat, marți, pe brațul stâng, chipul lui Sebi, alături de cel al fiicei sale, Selena.

Este cel de-al doilea tatuaj pe care-l are în semn de omagiu pentru băiatul său. În luna aprilie, și-a mai făcut un tatuaj asemănător, dar de dimensiuni mai mici. Decizia celui de-al doilea tatuaj a fost una spontană, iar Valentin Olariu spune că cineva i-a transmis să facă asta.

”Am vrut să am ambii copii lângă mine, și pe Sebi, și pe Selena. Nu am avut niciun gând să-mi mai fac un tatuaj, dar m-am trezit într-o dimineață de parcă m-a îndemnat cineva să îl fac. Nu am dormit deloc cu gândul că trebuie să îl fac, așa că am căutat un băiat care face tatuaje. A durat 12 ore execuția”, a spus, pentru CANCAN.RO, Valentin Olariu.