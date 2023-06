Gabi Bădălău este “cocoțat” pe cai mari și nu vrea, nici măcar o clipă, să “descalece”. Relația cu Bianca Drăgușanu îl menține în prim plan, însă milionarul trebuie să facă și sacrificii. Suferă cumplit, iar CANCAN.RO are imaginile, în exclusivitate. Un lucru este cert: sexy blondina este prioritatea numărul 1 pentru el.

Pe Gabi Bădălău nu ai cum să nu-l recunoști când apare în public. Întotdeauna îmbrăcat bine și la volanul bolizilor de lux pe care îi deține. Zilele trecute, CANCAN.RO l-a întâlnit în zona de nord a Capitalei. De această dată era singur, Bianca Drăgușanu avea treburile ei. Ca, de altfel, și fiul fostului ministru al Economiei.

Gabi Bădălău, “siestă” la sala de forță

Cu ochelarii de soare pe ochi, Gabi Bădălău a coborât din “tancul” pe care l-a condus, și-a pregătit o băutură proteică și s-a relaxat preț de câteva secunde. Apoi și-a îndesat câteva haine într-o geantă și a intrat la Fit For You. Amorul pentru Bianca Drăgușanu, clar, primează. Afaceristul vrea să scape de kilogramele în plus și petrece mult timp la sala de forță.

(CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU EXPLICĂ DE CE L-A LĂSAT SINGUR PE BĂDĂLĂU LA NUNTA LUI SALAM: “NU MĂ INTERESEAZĂ CE FACE, CU CINE E…”)

Suferă cumplit, face foamea, ține dietă, dar nu contează! Gabi Bădălău caută din tot sufletul să-i fie și mai mult pe plac Biancăi Drăgușanu. În sala de fitness, milionarul a petrecut câteva zeci de minute. Timp suficient pentru a-și reîncărca bateriile. A părăsit zona cu pieptul sus, mândru că a rezistat încă unei ședințe. Ce-i drept, când ești cuplat cu Bianca Drăgușanu trebuie să faci și sacrificii. Dar merită! Iar fiul fostului ministru al Economiei știe cel mai bine, simte pe pielea lui.

Cadou de 100.000 de euro!

Altfel, ținem să precizăm că Gabi Bădălău nu are deloc “arici” la buzunar când vine vorba de iubita lui, Bianca Drăgușanu. În urmă cu doar câteva luni, i-a făcut cadou ex-prezentatoarei TV un superb Rolex Daytona Full Gold. Ceasul este “bătut” în diamante în întregime, iar, în schimbul lui, fiul fostului ministru al Economiei a plătit puțin peste 100.000 de euro (DETALII AICI)!

Relație cu năbădăi

De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au avut o relație cu năbădăi. În urmă cu aproximaiv un an, milionarul a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, că legătura cu ex-prezentatoarea TV este istorie, ocazie cu care a oferit și motivul “oficial” al despărțirii.

“După o lungă perioadă de timp în care am fost implicat într-o relație… în urma nepotrivirii de caracter, am decis să rămânem amici, să rămânem cu lucrurile frumoase.

Să ne vedem fiecare de planurile noastre de viitor… separate”, a scris Gabi Bădălău, pe Instagram.

(NU RATA: CUM AU FOST PRINȘI HOȚII CARE AU DAT TUNUL DE 120.000 DE EURO. FILMUL SPARGERII LOCUINȚEI LUI GABI BĂDĂLĂU)

Bianca Drăgușanu l-a ironizat

În urma declaraţiilor lui Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu nu a rămas datoare și, prin intermediul CANCAN.RO, l-a ironizat pe cel care și în prezent îi este iubit.

“Mi se pare amuzant că și-a dat seama după trei săptămâni că nu mai suntem într-o relație”, ne-a declarat, la momentul respectiv, sexy-blondina.

Totodată, Bianca Drăguşanu sublinia că nu îşi doreşte să mai fie asociată cu Gabi Bădălău.

“Atât timp cât noi n-am avut niciodată un prezent, nu aveam cum să avem un viitor. Nu mă mai asociați vă rog cu acest personaj”, a mai spus ex-prezentatoarea TV.