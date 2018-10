Imagini de-a dreptul comice, într-o primărie din judeţul Gorj. Un consilier local din Alimpești a postat pe pagina lui de socializare fotografii cu sala de ședințe a instituției, unde se organiza o petrecere. Pe masa la care stau, de obicei, aleșii, la ședințele de consiliu, se aflau platouri cu carne şi …un tuci cu mămăligă. (VEZI ȘI: PRIMARUL UNEI COMUNE DIN GORJ SI CONTABILUL SEF, CERCETATI PENTRU UN PREJUDICIU DE PESTE 888.000 DE LEI)

Leonida Belgher, cel care a imortalizat masa tradițională din primărie, susține, în postarea de pe contul său de socializare, că aceasta fusese pregătită pentru doi angajați de la Apele Române, din Vâlcea.

„Dragii mei! Azi 09-09-2018 orele 11.30 , am fost în vizită de lucru în comuna Alimpeşti. În prima fază am verificat Staţia de Epurare a comunei, după care am mers la Primărie şi am găsit unii din angajaţi mergeau la masă, încă nu veniseră toţi. Primarul a pus mămăliga pe masă şi a fugit. Iar doi funcţionari de la Apele Vâlcea au luat maşina şi au fugit, iar angajaţii Primăriei au lăsat masa liberă şi pe mine singur! Ruşine, bă! Priviţi şi merele care putrezesc pe sub meri!! I-am rugat să le adune să le ducă la copiii de la şcoală ! Dar nu ai cu cine să vorbeşti ? Filmuleţul şi pozele sunt grăitoare!”, a scris consilierul, pe pagina lui de Facebook.

Contactat telefonic, primarul Dan Floarea a susținut că nu este în primărie și nu știe despre ce este vorba.

