Imaginile care fac înconjurul lumii! Cine este Eduard Palaghiță, brașoveanul care conduce o Dacia 1300, pe străzile din New York

Eduard Palaghiță nu uită că este român și vrea să scoată în evidență acest lucru într-un mod inedit. Plecat în America de 12 ani, brașoveanul care are acum 38 de ani conduce, mândru, o Dacia 1300, pe străzile din New York. Povestea lui este extrem de interesantă, așa că vă invităm să o descoperiți în rândurile ce urmează.

Eduard Palaghiță are 38 de ani și este din Brașov. De la 12 ani, bărbatul trăiește în America, dar nu oricum, căci nu a putut defel să se rupă de originile românești, așa că s-a gândit la o metodă ingenioasă pentru a le pune în lumină. În momentul în care a aflat că poți aduce peste Ocean o mașină mai veche de 25 de ani, n-a mai ezitat! Și-a luat Dacia, iar de atunci este nedespărțit de ea.

Potrivit informațiilor oferite de bizbrasov.ro, Eduard Palaghiță s-a dus din Chicago până în Los Angeles cu Dacia 1300 și este tare mândru de ea.

„Acum ceva ani Mihai Jitianu, băiatul care încearcă să ducă drapelul României peste tot în lume, a ajuns la New York și m-a contactat pentru că știa de mine și de Dacia mea. Mi-a propus atunci să facem un video plimbându-ne cu Dacia 1300 și drapelul României prin Manhattan. Îți dai seama ce nebunie era pe străzi, taxiuri peste tot, oameni îmbulzindu-se, cum este în fiecare zi în Times Square. Acum am vrut să fac același traseu și să vedem împreună schimbarea” a spus brașoveanul, pentru sursa citată.

Eduard Palaghiță are o pasiune pentru mașini

În afară de „prietena” lui, Dacia 1300, brașoveanul Eduard Palaghiță mai deține și alte mașini, iar pe lângă job-ul său, mai închiriază mașini pentru diverse filmări.

„Am zece mașini, nouă sunt de epocă și una este mai de toată ziua (râde). Dacia a fost anul trecut la vreo 2-3 filmări, am mai avut o Lancia la un proiect. Am mai cumpărat o mașină prototip, unicat în lume. Încerc să dezvolt această afacere împreună cu un prieten, Tudor Stan. El este mecanic și eu sunt bun cu găsit mașini și cu vorba (râde).

De când sunt mic mi-au plăcut mașinile. Țin minte când eram mic, mergeam în Poiana Brașov pentru că avea bunica acolo o casă și cum nu aveam ce să fac, mă uitam pe stradă după mașini. Apoi când au apărut gumele Turbo am fost înnebunit. Mi-am adus toată colecția aici în America și am continuat să fac schimburi cu oameni din Polonia, Ungaria, Letonia, Rusia, nici nu mai știu de pe unde. Și acum am acasă un sertar plin cu plicuri cu surprize de la gumele Turbo din toată lumea” a mai spus acesta.