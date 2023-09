Imaginile care spun totul! Moment intim între Mădălina Ghenea și iubitul ei, Grigor Dimitrov. Cum s-au afișat la Festivalul Internațional de Film

Mădălina Ghenea și iubitul ei, Grigor Dimitrov, s-au afișat împreună la Festivalul Internațional de Film din Veneția. Evenimentul a avut loc la începutul lunii septembrie. Cei doi îndrăgostiți s-au lăsat fotografiați, într-un cadru natural, iar gesturile dintre ei spun totul! Un moment intim dintre cei doi a captat atenția tuturor pe internet, iar imaginile s-au viralizat. Detaliile se află mai jos, în articol.

Mădălina Ghenea și iubitul ei, Grigor Dimitrov, au luat parte la Festivalul Internațional de Film din Veneția (Lido). A avut loc cea de-a 80-a ediție a acestui eveniment. Pe rețelele de socializare, s-a viralizat un videoclip în care apare actrița. Mai cu seamă, nu doar frumusețea ei a fost pusă în valoare, ci și momentul în care își sărută partenerul, pe o barcă. Îmbrăcată într-o rochie de un alb pur, acoperită cu pene albe, actrița a avut o apariție de milioane!

Mădălina Ghenea și iubitul ei, Grigor Dimitrov, s-au sărutat pe barcă

Mădălina Ghenea se lasă fotografiată într-un cadru natural. Câteva secunde mai târziu, apare și partenerul ei, tenismenul bulgar Grigor Dimitrov. Gesturile dintre cei doi spun totul. Românca și partenerul ei nu își ascund relația de ochii celor curioși. Mai mult decât atât, s-au lăsat filmați în timp ce se sărută. De altfel, nu este prima oară când cei doi iau parte la un pictorial sau se afișează împreună în public. De exemplu, la începutul verii, actrița a postat un pictorial „hot” cu partenerul ei. (Vezi AICI)

Vezi și TEROAREA PRIN CARE A TRECUT MĂDĂLINA GHENEA. ROMÂNCA ȘI-A FĂCUT CURAJ SĂ VORBEASCĂ: „ERAM ATÂT DE SPERIATĂ”

Există numeroase comentarii din partea utilizatorilor români la postarea respectivă: „Superbă”, „O femeie din altă galaxie! Și totuși este născută în România ❤️ Felicitări părinților care au creat o așa minunăție!”, „Românca noastră!”, „Foarte frumoasă”.

Vezi și MĂDĂLINA GHENEA S-A URCAT PE CASĂ ȘI S-A LĂSAT „ATINSĂ” DE APARATUL FOTO. PICTORIALUL A ATRAS ATENȚIA TUTUROR | GALERIE FOTO

Ce spunea actrița despre operațiile estetice

În urmă cu câțiva ani, Mădălina Ghenea a dorit să închidă gurile celor care o critică, rostind adevărul despre operațiile estetice.

„Pentru oligofrenii care spun că mi-am operat nasul sau că mi-am tăiat faţa, ca să îmi schimb înfăţişarea, am publicat pe Facebook aceste poze realizate în 2008 şi postate în 2009. Am început moda la 14 ani, m-au machiat câteodată groaznic ajungând să îmi schimbe înfăţişarea. Am recunoscut în toate interviurile că nu mă consider o frumuseţe, la 14 ani când am început moda nu ştiam să mă machiez, sau să mă aranjez, în timp am învăţat mici trucuri dar nu mi-am operat nasul! Nu mi-am tăiat niciodata faţa. Voi cum arătaţi la 14 ani?”, a scris vedeta pe Facebook, în 2016.