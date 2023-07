Imaginile i-au șocat pe români, dar avocata azilului din Bărdești vine cu o ipoteză ireală: ”Știrea e falsă”

Apar informații uluitoare în cazul „azilului groazei” din localitatea Bărdești, județul Mureș. Avocata celor care administrează centrul social neagă tot și susține că imaginile apărute sunt vechi.

A fost descoperit un nou „azil al groazei” în județul Mureș, localitatea Bărdești, numit ”Căsuța lu`Min”. Aproximativ 30 de bătrâni au fost găsiți în condiții inumane, printre grămezi de moloz, malnutriți, zăcând în paturi cu saltele pline de fecale, sânge și urină. În urma verificărilor ISU Mureș, 13 persoane au fost transportate la spital.

”Până în momentul de faţă din totalul de 30 de persoane identificate, 13 au fost deja transportate la UPU Târgu Mureş pentru îngrijiri medicale suplimentare, acestea suferind afecţiuni cronice. De asemenea, o persoană a fost preluată de aparţinători şi alte 17 persoane vor fi relocate în alte centre de îngrijire aparţinând de DGASPC din municipiul Sighişoara (4 persoane) şi localităţile Luduş (9 persoane) şi Ideciu (3 persoane)”, a transmis ISU Mureş, joi seară.

Bătrânii de la „azilul groazei” din Mureș erau malnutriți și nu se puteau mișca

Imaginile surprinse în „azilul groazei” sunt greu de privit. Autoritățile au găsit la subsolul clădirii 4 persoane cu dizabilități, care trăiau în condiții groaznice. Una dintre ele era în stare gravă de malnutriție, cu leziuni la nivelul șoldului, acoperită de muște, mirosind puternic a fecale.

”Echipa a constatat că, pe lângă cei 23 de beneficiari ai centrului cazaţi în camere, în subsolul clădirii erau ascunse în spatele unei perdele de plastic, printre grămezi de moloz, materiale de construcţie, saci de haine, echipamente medicale vechi, 4 persoane cu dizabilităţi grave care zăceau culcate pe saltele murdare de fecale, urină şi sânge, cu muşte pe ele, care nu se puteau apăra şi nu puteau cere ajutor (nonverbale şi incapabile a se deplasa). Una dintre persoane era în stare avansată de malnutriţie (piele şi os), cu leziuni la nivelul şoldului, acoperită de muşte, mirosind puternic a fecale. Celelalte 2 persoane nu se puteau mişca şi nu puteau să comunice, fiind deosebit de speriate când am încercat să ne apropiem de ele. La orele 13:30, imediat după ce am văzut persoanele din subsol, am cerut de urgenţă ajutor la 112. Până la sosirea echipajelor de poliţie şi salvare, am mai identificat o persoană care locuia în subsol, dar care se putea deplasa şi ieşise din acel spaţiu, la parterul imobilului”, a transmis CRJ, într-un comunicat de presă.

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a decis retragerea licenței de funcționarea a azilului din Mureș.

În urma mediatizării acestui caz, avocata azilului din Bărdești susține că imaginile apărute sunt vechi. Mai mult de atât, aceasta a declarat că, în ultimele trei săptămâni, azilul a fost periodic verificat de către autorități.

„La acest centru nu au fost găsiți copii. Am observat știrile apărute în mass-media, atât în presa scrisă, cât și în televiziune, prin care se reiterează faptul că în rândul beneficiarilor se aflau și minori. Este falsă această știre. Cât despre condiții, acestea au fost verificate periodic de către autoritățile care s-au deplasat în controale, în ultimele trei săptămâni au fost nenumărate controale, probabil 10-20 de controale.

Și mai mult decât atât, pentru beneficiarii pe care îi aveam contractați prin DGASPC, s-au făcut controale lunare încheiate prin rapoarte de activitate”, a declarat ea pentru Antena 3 CNN.

