Imaginile iadului cu Vlad Pascu în timp ce pare să se droghează cu un ac de seringă „strâmb”. “Spart”, tânărul de 18 ani are halucinații, apoi leșină! Video cu un puternic impact emoțional

Imaginile iadului cu Vlad Pascu în timp ce pare să se droghează cu un ac de seringa „strâmb”. “Spart”, tânărul de 18 ani are halucinații, apoi leșină! Video cu un puternic impact emoțional.

CANCAN.RO a intrat în posesia unor video-uri șocante cu Vlad Pascu. Tânărul de 18 ani apare pe imagini debusolat, nu se ține pe picioare și delirează. Aflat în mod cert sub influența substanțelor interzise, beizadeaua leșină la un moment dat. Într-un alt filmuleț, Vlad pare să-și injecteze ceva în venă, iar mai apoi ia un patent și încearcă să îndrepte vârful acului, pe care îl vede strâmb. ATENȚIE! Urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

Au trecut aproape trei săptămâni de când Vlad Pascu se află în arestul poliției. Reamintim faptul că tânărul de 18 ani, ce provine dintr-o familie de bani gata, a ucis doi tineri în zona 2 mai, după ce i-a izbit în plin cu mașina. Pentru că avea o viteză foarte mare, impactul a fost atât de puternic încât trupul unui tânăr de numai 18 ani a fost, pur și simplu, secționat în două, iar partea de sus a corpului a fost aruncată la o distanță de câteva zeci de metri.

După o perioadă în care a fost în sevraj și nu s-a putut discuta cu Vlad Pascu, tânărul a reușit, într-un final, să dea declarații la DIICOT. Acesta și-a “turnat” toți dealerii, ba chiar a declarat faptul că mama lui îi procura anumite medicamente halucinogene. De altfel, Miruna Pascu a fost arestată pentru 24 de ore, după ce a încercat să șantajeze un martor. Mai exact, i-a spus unei fete că dacă dă declarații în defavoarea fiului ei, se va răzbuna trimițând presei imagini compromițătoare.

(CITEȘTE ȘI: Mama lui Vlad Pascu și-a recunoscut faptele în fața anchetatorilor! Cum a încercat să motiveze comportamentul fiului ei)

Imaginile Iadului Vlad Pascu!

CANCAN.RO a intrat în posesia unor filmulețe absolut șocante cu Vlad Pascu. Tânărul de 18 ani apare în ipostaze de a dreptul tulburătoare și vă avertizăm că atât imaginile, cât și informațiile, au un puternic caracter emoțional. Pe filmare, care este făcută, cel mai probabil, în apartamentul de lux al părinților săi, Vlad apare în diferite situații. Într-una dintre ele, tânărul stă cocoțat pe o masă de bar din living și încearcă să discute cu prietenii săi. Nu reușește să îndruge prea multe cuvinte, pentru că are halucinații. Dă ochii pe spate, încearcă să spună ceva, apoi face ochii mari și rămâne cu privirea fixată în gol.

Are gura încleștată și nu mai scoate niciun cuvânt. Rămâne așa preț de câteva secunde, apoi încearcă să-și revină, dar cade pe jos de pe masă înaltă. Încearcă să se ridice, dar are din nou halucinații, apoi pare că leșină. În cameră sunt prezente mai multe persoane, dar nimeni nu sare să-l ajute. Tot rând copios. Într-o altă filmare, beizadeaua ucigașă are în mână o seringă și pare să își injectează ceva, cel mai probabil cocaină.

Termină câteva secunde mai târziu, dar este total nemulțumit, așa că pune mâna pe un patent și spune că este acul strâmb și că îl va îndrepta. Într-un alt filmuleț, Vlad Pascu încearcă să discute cu un prieten, însă nu este coerent și are o privire ciudată. Vizibil aflat sub efectul substanțelor interzise, luate într-o cantitate extrem de mare, tânărul de 19 ani este pur și simplu “prăjit”. Imaginile au fost filmate de un alt tânăr, și el prieten al lui Pascu, aflat și el, cel mai probabil, sub efectul substanțelor interzise. Acesta a trimis filmările unor terțe persoane, pentru a demonstra cât de bune sunt drogurile pe care le consumă.

(CITEȘTE ȘI: Breaking news! Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, a fost arestată pentru 30 de zile. UPDATE)