Imaginile zilei cu Sebastian Burduja. Candidatul la Primăria Capitalei și-a făcut 3 cruci și a purtat un singur obiect în mână, la secția de votare. VIDEO

Sebastian Burduja (38 de ani), unul dintre candidații în cursa pentru Primăria Municipiului București, s-a prezentat în această dimineață la secția de votare. După ce a ștampilat buletinul de vot, candidatul PNL a oferit o serie de declarații. Însă, un detaliu a atras atenția tuturor simpatizanților și a celor prezenți la fața locului, și anume un obiect pe care îl ținea în mână!

Sebastian Burduja nu a renunțat la motocicletă nici în ziua alegerilor locale și europarlamentare! Candidatul PNL la Primăria Municipiului București a ajuns la secția de votare încrezător, zâmbitor, salutându-și simpatizanții. Nici astăzi, 9 iunie 2024, o zi foarte importantă pentru români, candidatul nu a renunțat la pasiunea sa față de motoare. De altfel, a făcut un gest, în fața simpatizanților și a jurnaliștilor, care transmite speranță.

Deși a venit îmbrăcat în „straie” turcoaz – culoarea care a și definit campania electorală pe care a desfășurat-o cu echipa sa – Sebastian Burduja s-a protejat cu o cască de culoare roșie. De altfel, după ce și-a exprimat opțiunea pe buletinul de vot, candidatul PNL a oferit câteva declarații. A susținut că votul său este pentru viitor și schimbare, dar și pentru toți bucureștenii. După ce a introdus buletinul de vot în urnă, s-a închinat de trei ori. Apoi, a pășit încrezător din secția de votare.

„Am votat pentru viitor, am votat pentru schimbare, am votat pentru toți bucureștenii care știu că acest oraș merită mult mai mult. Îi chem pe toți la vot, e un drept și sunt convins că, la finalul acestei zile, vom avea cu toții lucruri de sărbătorit și surprize foarte plăcute pentru acest oraș și pentru oamenii lui minunați”, a declarat Sebastian Burduja, candidatul Alianței PSD – PNL la Primăria Municipiului București.

„Am fost la mai multe secții de votare, în această dimineață, cu gânduri de speranță și cu gândul că, într-adevăr, merităm cu toții mult mai mult. Am încredere în bucureșteni, am fost în stradă în toată această perioadă. I-am simțit, sunt convins că își doresc altceva de la acest oraș. De mâine de apucăm de treabă. Câștigăm și luptăm!

Sunt foarte apropiat de bucureșteni. Noi chiar am fost în stradă, noi chiar am fost la foarte multe evenimente, am simțit acest sentiment de speranță. Aceasta cred că este victoria acestei zile, speranța”, a mai spus Sebastian Burduja.