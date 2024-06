Sebastian Burduja, abordare plină de umor privind bătălia pentru scaunul de primar. Filmarea care s-a viralizat rapid!

Mult a fost, puțin a mai rămas până când bucureștenii vor ieși la vot pentru a-și alege noul primar. În cursa pentru Primăria Capitalei se află și Sebastian Burduja, care se arată încrezător și dorește ca cetățenii să aibă parte de un viitor mai bun. Pe Facebook, candidatul la Primărie a încărcat un videoclip care a atras simpatia multor români: pasionat de motoare, omul politic compară „cursa pe două roți” cu „bătălia” pentru scanului de primar! Videoclipul poate fi urmărit mai sus.

Sebastian Burduja a încărcat, pe pagina oficială de Facebook, un nou videoclip care aduce în atenție candidatura la Primăria Capitalei. Ministrul Energiei candidează pentru funcția de primar și compară această „bătălie” cu o „cursă pe două roți”. Pasionat de motoare, omul politic a oferit publicului o altfel de viziune asupra candidaturii.

Vezi și SEBASTIAN BURDUJA A LANSAT O CAPSULĂ A TIMPULUI! CE SE REGĂSEȘTE ÎN SCRISOAREA DESTINATĂ ANULUI 2118: ”ESTE ÎN MEMORIA FETIȚEI MELE”

În dreptul videoclipului, actualul Ministru al Energiei a notat câteva rânduri. În „bătălia” pentru scaunul de primar se află mai mulți candidați, iar bucureștenii își vor alege favoritul în data de 9 iunie 2024

Citește și SEBASTIAN BURDUJA A DEPUS PLÂNGERE PENALĂ, DUPĂ CE A DEVENIT VICTIMA UNUI DEEPFAKE: „ACȚIUNEA ESTE ÎN CURS LA DIICOT”

În luna martie a acestui an, Sebastian Burduja vorbea deschis despre candidatura la Primăria Capitalei. Printre altele, Ministrul Energiei a menționat faptul că odată ce și-a asumat președinția la filiala PNL București, și-a asumat și lupta în care trebuie să ia parte pentru ca orașul să devină un loc mai bun.

„Ar fi nedrept ca să eu să mă uit la mine în oglindă și să-mi spun că stau pe margine privind un oraș care se face praf an după an, complet blocat, cu un fenomen al drogurilor scăpat de sub control. Nu există părinte cu care am vorbim și care să nu-mi spună că cea mai mare frică sunt drogurile, cu violență cu oameni care sunt bătuți în centrul vechi. Lucrurile aste nu au voie să se întâmple într-un oraș civilizat. În momentul în care mi-am asumat președinția filialei PNL București, mi-am asumat și această bătălie, dacă se va ajunge acolo sau va fi o variantă mai bună, colegii mei vor lua cea mai bună decizie, sunt convins”, a declarat Sebastian Burduja, în cadrul podcastului „Pe Drept Cuvânt”. AICIse regăsește continuarea.