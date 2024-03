Sebastian Burduja va candida la Primăria Capitalei: ,,Am spus că îi bat măr pe cei doi principali competitori”

Sebastian Burduja are în plan să candideze la Primăria Capitalei. Ministrul Energie a vorbit pe larg despre acest subiect, în cadrul podcastului „Pe Drept Cuvânt”, semnat de Florentin Țuca. Optimist, încrezător și pregătit de alegeri, șeful PNL București își dorește ca urbea bucureșteană să aibă parte de o schimbare. Detaliile se află mai jos.

Sebastian Burduja a vorbit despre schimbările care ar trebui aplicate Capitalei. Ministrul Energiei și-a arătat intenția de a candida la Primărie. În cadrul podcastului „Pe Drept Cuvânt”, a făcut referire la fenomenul drogurilor, care a luat amploare. Totodată, a susținut că astfel de aspecte negative nu ar trebui să aibă loc într-un oraș civilizat. Atunci când își asumase președinția la filiala PNL București, și-a asumat și lupta în care trebuie să ia parte pentru ca orașul să devină un loc mai bun.

„Ar fi nedrept ca să eu să mă uit la mine în oglindă și să-mi spun că stau pe margine privind un oraș care se face praf an după an, complet blocat, cu un fenomen al drogurilor scăpat de sub control. Nu există părinte cu care am vorbim și care să nu-mi spună că cea mai mare frică sunt drogurile, cu violență cu oameni care sunt bătuți în centrul vechi. Lucrurile aste nu au voie să se întâmple într-un oraș civilizat. În momentul în care mi-am asumat președinția filialei PNL București, mi-am asumat și această bătălie, dacă se va ajunge acolo sau va fi o variantă mai bună, colegii mei vor lua cea mai bună decizie, sunt convins”, a declarat Sebastian Burduja, în cadrul podcastului.

Vezi și SEBASTIAN BURDUJA A DEPUS PLÂNGERE PENALĂ, DUPĂ CE A DEVENIT VICTIMA UNUI DEEPFAKE: „ACȚIUNEA ESTE ÎN CURS LA DIICOT”

Cât despre competitorii săi în lupta pentru poziția de Primar al Capitalei, Ministrul Energiei susține că este optimist. Cercetările sociologice au arătat că doi din trei bucureșteni doresc o schimbare în orașul în care locuiesc. De altfel, a susținut că persoanele care au fost înainte la cârma Bucureștiului „nu prea au ce să mai arate”.

„Am spus că îi bat măr pe cei doi principali competitori! Sunt optimist, sunt încrezător în bucureșteni. Din toate discuțiile și cercetările sociologice care arată clar că 2/3 dintre bucureșteni vor o schimbare și avantajul meu este că pot să arăt ce am făcut în fiecare poziție publică în care am fost, rapoarte de activitate publice cu subiect și predicat , am conștiința împăcată că am lăsat ceva în urmă. Cei care au mai fost primari la București, din păcate nu prea au ce să mai arate, pentru că altfel nu am fi aici cu orașul în haos și atunci în comparația asta cred că ar merita să încercăm și altceva”, a mai precizat șeful PNL București.