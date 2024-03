Sebastian Burduja a depus plângere penală, după ce a devenit victima unui deepfake: „Acțiunea este în curs la DIICOT”

Sebastian Burduja (38 de ani) s-a confruntat cu o serie de obstacole, de-a lungul timpului. Una dintre ele face referire la un fenomen agresiv care are loc preponderent în prezent, și anume deepfake. Ministrul Energiei a explicat faptul că a depus plângere, după ce a devenit victima acestui fenomen. Mai mult decât atât, acțiunea este în curs la DIICOT – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Sebastian Burduja, Ministrul Energiei, a precizat faptul că a fost victima unui deepfake. Fenomenul a luat amploare în ultimii ani și din ce în ce mai multe persoane publice se confruntă cu această problemă. În cadrul podcastului „Pe Drept Cuvânt”, semnat de Florentin Țuca. A reamintit faptul că în anul 2016 s-a reîntors în țară, explicând procesul de adaptare.

Vezi și VIAȚA ELITISTĂ A LUI SEBASTIAN BURDUJA LA STANFORD. A ÎMPĂRȚIT CAMERA CU UNUL DINTRE COFONDATORII INSTAGRAM

Totodată, Sebastian Burduja, liderul PNL București, a explicat faptul că s-a confruntat cu un episod mai puțin plăcut, și anume atunci când a devenit victima unui deepfake. I-au fost utilizate imaginea și vocea într-un anumit material care a ajuns pe rețelele de socializare. Până acum, făptașii nu au fost prinși. În acest sens, a depus o plângere penale, iar acțiunea se află, acum, în desfășurare la DIICOT. A explicat pe larg ce s-a întâmplat, după ce imaginile au devenit publice pe internet și cum i-a fost afectată imaginea.

„Un deepfake care mi-au furat vocea, imaginea și au încercat să-i înșele pe români. Un deepefake bine făcut, am rămas surprins cât de bine făcut a fost. Din ceea ce am înțeles ulterior nici nu e foarte scump să faci un deepfake astăzi. Un fenomen foarte periculos mai ales în contextul unor alegeri, totuși rezultatul unor alegeri depinde de credibilitatea exponenților și lucrurile astea te pot afecta ca persoană publică, dar sigur că pot afecta și românii care cad victime unor asemenea încercări. M-a fraptat că la câteva săptămâni după ce cazul a fost public, a fost pe toate televiziunile, rețeaua socială nu ștersese acel deepfake. Am depus o plângere penală, acțiunea este în curs la DIICOT acum. Am sesizat procurorul general și am fost informat că dosarul a fost transferat la DIICOT”, a mai spus Ministrul Energiei.