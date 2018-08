“Îmi doresc să trăiesc!” Daniel a aflat că are cancer, după o simplă răceală! Are nevoie, urgent, de bani pentru tratamente

O simplă răceală cu care s-a confruntat iarna trecută i-a dat viața peste cap lui Daniel, în vârstă de doar 25 de ani. A trecut, deja, printr-o operație de extirpare a unui plămân, însă de abia acum începe greul. Are nevoie, urgent, de bani pentru tratamente complicate, motiv pentru care tânărul a făcut un apel disperat către oamenii cu suflet, dispuși să-l ajute financiar, în așa fel încât să poată duce o viață normală.

“Eu sunt Daniel, am 25 de ani si imi doresc sa traiesc si sa zambesc din nou! Din ianuarie, anul acesta, viata mea si a celor apropiaţi mie a fost data peste cap la aflarea unei vesti teribile. Din nefericire pentru mine, ceea ce parea o simpla raceala in ianuarie, in mai putin de doua luni s-a dovedit a fi un cancer agresiv la plamani: Tumora maligna de tip carcinom microcelular pulmonar.

In Romania, am fost consultat de medici renumiti in chirurgie toracica, care mi-au dat vestea ca tumora este INOPERABILA.

Din fericire, am reusit sa iau legatura cu renumitul chirurg Walter Klepetko de la spitalul AKH (Allgemeine Krankenhaus) Viena, care mi-a redat speranta, spunandu-mi ca OPERATIA ESTE POSIBILA si ca trebuie facuta cat mai urgent.

Drept pentru care miercuri, 20 iunie 2018, am fost supus unei interventii chirurgicale prin care mi-a fost extirpat plamanul stâng. Totul a decurs foarte bine, plamanul drept preluand toate functiile.

Singura sansa pentru a ma recupera complet este sa continui tratamentul de specialitate la spitalul AKH din Viena, aici unde mi s-a dat speranta din nou la viata, dar am nevoie de ajutorul vostru!

Familia mea a imprumutat banii necesari pentru operatie, care a costat 20.000 euro, dar tratamentul trebuie continuat, sedinte de recuperare si chimioterapie. Costurile totale se vor ridica la aproximativ 110.000 euro.

Am nevoie de ajutorul tuturor moral, spiritual si financiar!Va multumesc si raman recunoscator tuturor!”, a scris Daniel.

Cei care vor să-l ajute pe tânăr, au la dispoziție două conturi la Unicredit Bank, unde pot dona bani, pe numele Bușă Daniel.

RO69BACX0000001179764000 – cont lei

RO15BACX0000001179764002 – cont euro