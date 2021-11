Împăcarea momentului în showbiz. Au fost fotografiaţi din nou împreună, după ce le-a spus tuturor că a înşelat-o

În urmă cu doar câteva săptămâni, Laura Giurcanu le făcea internauților o mărturisire dureroasă, anunțând că relația sa a ajuns la final, motivul rupturii fiind infidelitatea. Acum, tânăra și fostul iubit, Cezar, par că au revenit la sentimente mai bune și chiar se vorbește despre o împăcare.

Laura Giurcanu a apărut pe rețelele de socializare cu ochii în lacrimi în momentul în care a anunța că ea și Cezar nu mai formează un cuplu. Aceasta a dezvăluit că relația nu mai funcționa de ceva vreme și că în cele din urmă a fost înșelată. Tânăra s-a arătat extrem de dezamăgită și a trecut prin momente grele.

Acum, însă, zâmbetul pare că i-a revenit Laurei Giurcanu, iar Cezar a reapărut în viața acesteia. Internauții au observat că aceștia se urmăresc, din nou, pe rețelele de socializare și chiar au postat câteva imagini din același loc. Laura Giurcanu se află în vacanță alături de câțiva prieteni, printre care se numără și Cezar. Acesta a postat în mediul online o fotografie în care apare Laura Giurcanu, iar toată lumea a tras concluzia, cei doi s-ar putea să mai acorde încă o șansă relației.

Laura Giurcanu, despre despărțirea de Cezar

În urmă cu doar câteva săptămâni, Laura Giurcanu le povestea internauților că trece prin unul din cele mai grele momente din viața ei, după ce a aflat că a fost înșelată.

„Relația mea cu fostul meu prieten avea dificultățile ei și multe goluri, pe care noi n-am știut să le umplem și să manageriem diferențele dintre noi. Dar aceasta relație care ajunsese să fie toxică și aparent greu de gestionat … de acolo s-a ajuns la înșelat și a fost cel mai urât tip de înșelat, a fost în public și ăsta e singurul motiv pentru care aș adresa asta vreodată.

Oameni au și văzut treaba asta, așa am și aflat. Am văzut o poză explicită, o poză care mi-a frânt inima, care circulă liberă pe internet și va rămâne. Voiam eu sa vorbesc despre asta înainte de a devenit un subiect de bârfă. Nu spun că am fost perfectă sau că relația noastră a fost perfectă, dar cum aleg unii oameni să încheie niște lucruri e o oglindă directă către sufletul lor.

Eu eram în orașul în care s-a întâmplat chestia asta. Eu venisem să susțin ce se întâmpla acolo pentru el. Eram în camera de hotel în momentul în care chestia aia se întâmpla la 10 metri de mine. Asta a făcut cu totul mult mai dureros. La ce s-a ajuns e o mizerie din care nu meritam să fac parte și iată-mă fix în mijlocul ei”, a declarat Laura Giurcanu la momentul respectiv.

Sursa foto: Instagram