Impresionant! Un bărbat a reușit să își salveze soția de la moarte, în urma unui stop cardio-respirator

Un bărbat din Cluj, în vârstă de 60 de ani, a reușit să își salveze soția de la moartea. Femeia a intrat în stop cardio-respirator, iar intervenția soțului a fost cea care a adus-o printre cei vii. Deși nu are pregătire medicală, acesta a reușit să îi repornească inima.

Soția bărbatului spune că nu își mai amintește prea bine acea zi, dar știe că a fost la piață, iar pe seară a început să se simtă destul de rău așa că s-a pus în pat. Bărbatul a urmărit-o, fiind destul de îngrijorat, iar la un moment dat a observat că aceasta și-a pierdut cunoștință.

Printr-o minune, soțul femeii a reușit să își păstreze calmul și a sărit în ajutorul ei. Acesta a întins-o pe covor și a început să îi facă masaj cardiac, lucru ce i-a salvat viața.

„I-am dat nitroglicerină și s-a pus pe pat. Când am venit de la bucătărie și-a dat capul pe o parte. Eu i-am spus fiicei mele să sune la 112 și am luat-o în brațe și am întins-o jos pe covor. Era moartă. Nu mai făcea niciun semn. Eram în panică atunci. Nu știam ce fac. Nu m-am pierdut. Eu sunt mai milos de obicei, dar atunci am avut o putere uriașă. Mi-am spus că neapărat trebuie să o salvez. Era pe pat… ea nu mai știe nimic”, a spus bărbatul, potrivit playtech.ro.

I-a salvat viața

În așteptarea medicilor, bărbatul nu a stat de geaba și a acționat din instinct. Acesta i-a făcut soției sale masaj cardiac preț de câteva minute, iar acest lucru i-a salvat femeii viața, potrivit medicilor. Deși nu avea niciun fel de pregătire în acest sens, soțul nu a putut să sta fără să facă nimic. Acesta și-a amintit de lecțiile de prim ajutor pe care le-a primit în școală și le-a aplicat.

„Mi-am adus aminte de lecțiile pe care le-am primit în școală să ne salvăm colegii sau alte persoane. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată să fiu nevoit să le aplic”, a mai spus bărbatul.

Medicii spun că masajul cardiac este foarte important în primele minute de la accident. Cu fiecare minut ce trece atunci când o persoane face stop cardio-respirator și nu primește masaj, șansele de salvare scad cu 10%.