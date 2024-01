În ce casă s-a mutat marele Florin Călinescu. Fostul star de la Pro TV merge în locuința sa de la Babana de fiecare dată când timpul îi permite

Florin Călinescu se numără printre cei mai cunoscuți actori și oameni de televiziune de la noi din țară. S-a retras din lumina reflectoarelor după ani buni în care a fost prezent pe micile ecrane. Nu mai este niciun secret faptul că fostul jurat de la Românii au Talent urăște agitația urbană și iubește să stea la țară. Deține și o proprietate la circa 130 de kilometri de București, unde-și duce traiul și se bucură de liniște. Cum arată locuința lui de la Babana?

Florin Călinescu iubește liniștea din zonele rurale. A renunțat la agitația din Capitală și s-a retras într-un „colț de rai”, la țară. Actorul deține o proprietate la Babana, județul Argeș, la circa 130 de kilometri de București. Fostul jurat de la Românii au Talent a cumpărat în anul 2006 două terenuri în satul Babana: unul de 3.689 metri pătrați, celălalt de 8.899 metri pătrați.

În total, actorul are 12.500 de mp de teren, iar pe unul dintre ele și-a ridicat o casă de vacanță, cu etaj, poziționată la marginea unei păduri din localitate. Babana este satul natal al tatălui său, iar ori de câte ori simte nevoia de liniște, dă o fugă până-n Argeș. Își trăiește viața din plin la țară, însă de fiecare dată când Bucureștiul îl „cheamă”, el îi face o vizită. Când nu se află la casa de vacanță de la Babana, de proprietatea lui are grijă fratele său, Costel Călinescu.

Florin Călinescu este gospodar și iubește viața la țară. Are multe animale de care se ocupă cât e ziua de lungă de când s-a retras treptat din lumina reflectoarelor.

„Ocupat cu viața la țară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieți și trei fete, 42 de bibilici, 9 gâște, doi câini lupi și doi Schnauzeri pitici. Am avut și capre cu iezi

Acum cred că mă apuc să scriu scenarii de film. Abia acum, pentru că sunt leneș, pentru că astăzi văd că este un public care părăsește… Fugim ca Spartacus, în masă, din televiziune, ca spectator”, spunea Florin Călinescu.