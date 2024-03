În ce loc din București poți găsi lucruri la care nu te aștepți. Zona din sectorul 6 ascunde, însă, povești triste: „Suntem mai săraci decât săracii…”

Mulți locuitori ai Bucureștiului au fost nevoiți să-și vândă lucrurile acumulate în decursul vieții pentru a face față sărăciei, chiar și pentru doar câteva zile. Iată unde este locul unde bucureștenii dau totul din casă!

Într-o situație de lipsă de resurse financiare, oamenii sunt nevoiți să recurgă la măsuri disperate. Unii dintre ei ajung să își vândă întreaga avere acumulată de-a lungul anilor. Există chiar și locuri unde cumpărătorii pot găsi o gamă diversă de produse, de la obiecte banale precum ziare vechi, până la articole de lux cum ar fi tablouri sau ceasuri de marcă.

Cel mai mare târg cu obiecte vechi din București

„Bazarul de amintiri” este cunoscut ca fiind cel mai mare târg de vechituri din București. Este deschis în fiecare weekend în zona Valea Cascadelor din Sectorul 6 al orașului. Această piață atrage atât localnici, cât și vizitatori din alte zone. Și asta pentru că oferă o gamă variată de obiecte folosite, antichități și suveniruri. Oamenii își pot vinde bunurile personale, de la obiecte de uz casnic la piese de colecție rare.

Majoritatea vânzătorilor sunt pensionari cu venituri modeste, care își câștigă traiul vânzând obiectele din propriile locuințe. Nostalgia este moneda principală care stârnește zâmbetele celor care vin în fiecare weekend cu sacii plini de lucruri pe care nu le mai folosesc și pe care speră să le dea pentru câțiva lei. Acest târg, situat în Sectorul 6, se deschide devreme dimineața, încă de la ora 06:00, și devine o agitație continuă până după prânz.

Cu pensia nu mă ajung. Am lucrat și eu la viața mea, prin comună, prin județ, pe unde am apucat. Dar nu pot să trăiesc cu pensia de 450 de lei pe care o primesc lunar. Am tot felul de probleme, mă dor toate și pe mine. Mă ajută copiii, nepoții, dar de-aici măcar mai fac un bănișor de care să mă pot ajuta și singură”, a spus pentru Libertatea, doamna Ileana, care vine la târg în fiecare săptămână din comuna Ileana, județul Călărași.

Doamna Ileana vine la târg cu ce are prin casă, în special obiecte din porțelan. Multe dintre acestea sunt îmbătrânite de timp, inclusiv un bibelou ciobit, pentru care femeia speră să obțină măcar 15 lei.

Un tablou pentru 100 de lei

Un bărbat din București a sosit la târg cu tablouri. A ales să-și așeze marfa lângă o dubă ruginită, încărcată cu obiecte de artă similare. Pe fiecare tablou cere suma de 100 de lei.

Nu mai are lumea bani, domnle! Am ajuns rău de tot, suntem mai săraci decât săracii… Am lucrat la Frigocom, aici, aproape de târg, dar acum am ajuns să vând ce am prin casă. Trebuie să supraviețuim. Legea junglei…, a spus bărbatul pentru sursa citată.

În apropierea unei pungi cu săpun făcut în casă și a câtorva sticle de țuică și vin, se comercializează cărți și reviste vechi, alături de ceasuri și diverse unelte necesare în gospodăria unui fermier.

Am citit biblioteci întregi și-acum am ajuns să le vând. Soarta! Ce să fac? Nu mai cumpără nimeni cărțile vechi ale vremii. Bine, nu le cumpără nici p-astea la zi. Aia e tragedia. Și nepoată- mea are telefon d-ăsta inteligent de citește direct pe el. Dacă nu simt cartea-n mână, parcă n-are niciun sens, a ținut să menționeze un vânzător din târg.

Pe lângă articolele la prețuri avantajoase, în bazarul de pe Valea Cascadelor se găsesc și vânzători care își expun colecțiile de ceasuri de lux, unele evaluându-se chiar la câteva mii de euro. De asemenea, sunt disponibile și statuete de bronz, sisteme audio sofisticate și mobilier divers, completând astfel gama variată de produse oferite la „Bazarul de amintiri”.

