Artistul Lino Golden a răspuns întrebărilor adresate de urmăritorii săi de pe rețelele de socializare, o parte dintre acestea făcând referire la fosta sa relație. Ce a spus cântărețul despre relația cu fosta sa iubită, Andra Ghinea?

Artistul Lino Golden a răspuns întrebărilor adresate de prietenii virtuali de pe Instagram. Cântărețul a fost întrebat ce tip de relație mai are cu fosta sa iubită, Andra Ghinea, dar și despre cuplul pe care l-a format cu Lorena. Întrebat dacă mai ține legătura cu persoanele față de care a avut sentimente, Lino Golden a oferit răspunsuri clare acestora, fără să stea pe gânduri.

Un utilizator l-a întrebat pe Lino Golden dacă el și fosta sa iubită au rămas într-o relație bună, după ce s-au separat, iar cântărețul a răspuns: ”Nu cred în prietenie după despărțiri, mai ales cu oameni toxici”. Cei doi au fost împreună trei ani.

De asemenea, a fost întrebat dacă are iubită, răspunsul fiind negativ. Cât despre relația cu Lorena, artistul a răspuns și în acest caz cu ”nu„, când a fost întrebat dacă au rămas prieteni sau dacă au mai vorbit în tot acest timp.

Ce spunea Lino Golden despre relația cu fosta iubită

Artistul a povestit că la prima întâlnire cu Andra Ghinea nu a vrut să se dea în spectacol, așa că a preferat să meargă pe stilul vechi și a scos-o în parc. Dragostea a fost mare, Lino Golden și-a făcut chiar și un tatuaj cu fost iubită, însă din păcate nu a durat.

„Prima întâlnire a fost când am scos-o în parc. Eram conștient de cine sunt… probabil femeile se așteaptă la vreo ceva… film, te iau cu limuzina te duc… te iau cu Panamera, te duc în lume… Era prima întâlnire. Eu am avut chestia asta pe vechi. Sunt realitate, sunt mai altfel. Am ieșit la plimbare în Herăstrău.

Eram fix la început, nu mă gândeam că sunt Lino… era vara, eram în pantaloni scurți și în maieu, în Herăstrău și o așteptam pe Andra să vină să ne vedem. În ianuarie ne-am despărțit.. Aproape trei ani (împreună)”, a povestit Lino Golden.

Sursă foto: capturi video Youtube podcast, instagram Lino Golden