Lino Golden, dezvăluiri din viața amoroasă! Unde a avut loc prima întâlnire cu Andra Ghinea. „Eu am avut chestia asta pe vechi”

Despre viața amoroasă a lui Lino Golden nu se știu prea multe. Acesta are la activ o relație de trei ani cu Andra Ghinea, iar înainte s-a iubit cu Lorena Vișan, însă mereu a fost discret în ceea ce privește legăturile sentimentale.

Recent, Lino Golden a oferit câteva detalii din viața lui sentimentală. Invitat în cadrul unui podcast online, artistul a vorbit despre relațiile pe care le-a avut. Deși în prezent este sigură, Lino Golden numai ce a ieșit dintr-o relație de durată. Timp de trei ani a fost împreună cu Andra Ghinea, însă din păcate cei doi au luat-o pe drumuri separate. (CITEȘTE ȘI: LINO GOLDEN A FOST INFECTAT CU VIRUSUL SARS-COV-2! CE SIMPTOME A AVUT ARTISTUL)

Artistul a povestit că la prima întâlnire cu Andra Ghinea nu a vrut să se dea în spectacol, așa că a preferat să meargă pe stilul vechi și a scos-o în parc. Dragostea a fost mare, Lino Golden și-a făcut chiar și un tatuaj cu fost iubită, însă din păcate nu a durat.

„Prima întâlnire a fost când am scos-o în parc. Eram conștient de cine sunt… probabil femeile se așteaptă la vreo ceva… film, te iau cu limuzina te duc… te iau cu Panamera, te duc în lume… Era prima întâlnire. Eu am avut chestia asta pe vechi. Sunt realitate, sunt mai altfel. Am ieșit la plimbare în Herăstrău.

Eram fix la început, nu mă gândeam că sunt Lino… era vara, eram în pantaloni scurți și în maieu, în Herăstrău și o așteptam pe Andra să vină să ne vedem. În ianuarie ne-am despărțit.. Aproape trei ani (împreună)”, a povestit Lino Golden.

Lino Golden, prima iubire

Lino Golden a mai vorbit și despre prima iubire, prima relație serioasă, pe care a avut-o cu Lorena Vișan. Dacă în ceea ce o privește pe Andra Ghinea artistul nu a spus exact motivul despărțirii, în relația cu Lorena Vișan pare că el a fost de vină. (VEZI ȘI: LINO GOLDEN, DEZVĂLUIRI DUREROASE DESPRE MOARTEA TATĂLUI SĂU! „AM CĂZUT DIN PICIOARE, AM ÎNCEPUT SĂ ȚIP”)

Artistul a mărturisit că pe atunci era încă un copil și nu prea știa ce însemnă o relație serioasă, fapt ce a dus în cele din urmă la o despărțire. Se pare că iubita lui de la vreme respectivă își dorea mai mult, iar Lino nu era încă pregătit.

„A doua relație serioasă, am mai fost cu o fată înainte să fiu Lino. Ne-am cunoscut la școală. O relație de copii, nu știa cine sunt, nu știam cine e, ne-am cunoscut în curtea școlii. Ne-am cunoscut și după ore ne-am pupat. Apoi ne-am dus de mână până la metrou.

Ea spre Berceni, eu spre Nordului. A fost complicat pentru că eu neavând experiență într-o relație serioasă, ea având n-ai cum să te înțelegi. Femeile văd altfel relațiile. Eram implicat în fosta relație, dar eram copil…e greu să ai relație serioasă ca un copil…poate acum mă văd în stare, că m-am maturizat”, a mai spus Lino Golden.

Sursa foto: Instagram