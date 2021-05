Lino Golden a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2! Ce simptome a avut artistul

Lino Golden a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. Artistul a mărturisit că a contacta virusului în timpul unei „vizite” la un club din Capitală. Din fericire, acesta a făcut o variantă ușoară a bolii și nu a avut prea mari bătăi de cap.

Invitat în cadrul unui podcast online, Lino Golden a dezvăluit că nici el nu a scăpat de noul coronavirus. Se pare că în urmă cu două luni, artistul a contactat virusul SARS-CoV-2, atunci când a mers în unul din cluburile din Capitală.

Lino Golden a recunoscut că a fost inconștient și că nu i-a păsat prea mult dacă se va infecta sau nu. A avut noroc și a contactat o variantă ușoară a virusului. Simptomele pe care le-a resimțit au fost pierderea gustului și a mirosului și niște dureri de spate destul de supărătoare.

„Recent, acum două luni. A fost un week-end în care au fost cluburile deschise. Am făcut eu cu prietenul meu, Adam, n-am avut nimic..el n-a avut absolut nimic. Eu n-am avut gust, miros, m-a durut spatele două zile. Ne-am închis, am făcut muzică. Am făcut o variantă ușoară. Probabil că mă voi vaccina, mai ales că se vor deschide evenimentele”, a declarat Lino Golden.

Lino Golden, dezvăluiri dureroase

În cadrul aceluiași podcast, Lino Golden a vorbit despre una dintre cele mai negre perioade din viața sa. În urmă cu doar câțiva ani, Lino Golden și-a pierdut unul dintre părinți. Este vorba despre tatăl acestuia. La vârsta de 18 ani artistul a fost nevoit să își înmormânteze tatăl, iar acesta a fost de departe cel mai greu lucru pe care l-a făcut vreodată. Artistul a mărturisit că nici acum nu a trecut complet peste pierderea suferită și a rememorat cu tristețe tot ce s-a întâmplat cu tatăl său.

„Într-o seară i s-a făcut rău și se presupunea că are pneumonie, l-au dus la spital, era ok, am vorbit cu el și după m-a sunat un prieten.

Eram în living la Alex și la Antonia, vorbeam eram toți acolo, și am căzut din picioare, am început să țip. A fost foarte greu și cel mai greu mi se pare să-ți înmormântezi părinții.”, a mai spus Lino Golden.



Sursa foto: Instagram