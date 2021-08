În ce relaţii a rămas Cornel Ilie cu fosta soție, la un an de la divorț. Artistul a făcut dezvăluiri neaşteptate

În urmă cu un an, Cornel Ilie şi mama copiilor săi divorţau. Însă, de dragul micuţilor, cei doi au rămas în relaţii bune. Recent, în cadrul unui interviu, solistul a dezvăluit cum arată viaţa sa în prezent, dar şi cum se înţelege acum cu copiii, dar şi cu fosta nevastă.

După 5 ani de căsnicie, Cornel Ilie a decis că este momentul să facă o schimbare în viaţa lui. Tot atunci, le promitea fanilor săi, că va rămâne în relaţii bune cu fosta parteneră pentru că nu îşi doreşte ca cei doi copii să sufere.

Cum se înțelege Cornel Ilie cu fosta soție

Se pare că în tot acest timp, cei doi s-au ţinut de cuvânt şi chiar după un an de la separare, relaţia lor este la fel de frumoasă. Cornel Ilie a subliniat că el și fosta soţie se înțeleg foarte bine și au rămas prieteni buni.

„Suntem disciplinați, ordonați, suntem prieteni foarte buni”, a declarat Cornel Ilie pentru Impact.ro.

În acelaşi timp, artistul a mărturisit faptul că cei doi copii sunt prioritatea lui, dar îşi găseşte timp şi pentru activităţile care îi plac.

„Întotdeauna am timp de mine și cred că oricine ar putea să aibă timp de el însuși dacă își propune asta. Am timp, mă plimb, mă duc la un tenis, mă duc la un film, citesc, stau de capul meu la pian, mă joc cu copiii mei. Cezărică face doi ani pe 25, iar Zara merge din toamnă la școală, așa că avem treabă”, a mai povestit Cornel Ilie pentru sursa citată anterior.

Cornel Ilie a anunțat despărțirea de Luiza pe Facebook: ”Nu mai suntem un cuplu!”

Cornel Ilie divorța toamna trecută, iar pe pagina de socializare făcea anunțul pentru fanii lui.

„De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul “divorț” să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire”, a scris Cornel Ilie pe Facebook.

