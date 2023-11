În Dubai, „pă” sărăcie! Dinu Maxer și iubita sa, filmuleț în timp ce mănâncă două șaorme: „Magda spune că e cea mai bună”

După divorțul de Deea Maxer (33 de ani), Dinu Maxer (50 de ani) trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Magdalena Chihaia (37 de ani). Cei doi artiști au mers în Dubai, iar pe platformele de socializare au încărcat videoclipuri și imagini. Printre acestea se numără și un moment în care cântăreții servesc șaorme, într-un local. Iată detaliile mai jos.

După ce Deea și Dinu Maxer au divorțat, fiecare s-a refugiat în brațele unui alt partener. Și-au găsit liniștea și sunt bucuroși. Dacă Deea Maxer își împarte, acum, viața alături de Robert Drilea, Dinu Maxer trăiește o poveste de iubire cu Magdalena Chihaia. Cei doi au mers în Dubai, iar pe rețelele de socializare au fost încărcate imagini și filmulețe. De data aceasta, artistul a arătat care este cea mai bună șaorma din Dubai, recomandarea venind chiar din partea partenerei.

Nici comentariile din partea utilizatorilor nu au lipsit la postare. Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au primit complimente.

Cum a început legătura amoroasă dintre Dinu Maxer și Magdalena Chihaia? Cei doi s-au cunoscut într-o seară și au stat de vorbă până dimineața. Au avut, atunci, rețineri. Însă, cel care l-a ajutat pe artist să se apropie mai mult de actuala sa iubită este Florin Burescu, un prieten comun. I-a sugerat să colaboreze cu artista. Lucru care s-a și întâmplat. Practic, a jucat rolul lui Cupidon. Acum, cei doi trăiesc o legătură amoroasă specială. Și-au dat seama, în câteva zile, că sunt făcuți unul pentru celălalt.

„Florin Burescu, prietenul nostru comun, este cumva nașul relației noastre. Noi ne-am cunoscut într-o seară, am stat de vorbă până dimineață, dar nu am vrut să continuăm. Am simțit ceva fiecare, dar am fost reținuți.

Florin Burescu a mai făcut un pas, în momentul în care am apărut eu pe tv și am promovat piesa «S-a furat mireasa», mi-a sugerat să colaborez cu Magda. De ani de zile îmi place să creez o poveste pe scenă. Așa, Magda a devenit atunci mireasă, cu două dansatoare domnișoare de onoare, moment care ne-a legat profesional”, a declarat Dinu Maxer, potrivit WOWbiz.ro.