În sfârșit, Dică e mulțumit: „Am făcut o partidă bună!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB, s-a declarat mulțumit la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o clar cu 4-0 (1-0) contra formației Politehnica Iași, de jocul prestart de echipa sa.

„Am făcut o partidă foarte bună, mai ales pe faza ofensivă. Am marcat patru goluri, dar ne-am creat şi alte situaţii. Sunt mulţumit. Pe faza defensivă am avut câteva probleme, în special când cei de la Iaşi au schimbat sistemul de joc şi au trecut în 4-4-2. La meciul cu Astra pur şi simplu n-am reuşit să marcăm la ocaziile pe care le-am avut. Dacă înscriam, aveam un meci ca în această seară. Mă bucur că reuşim să înscriem multe goluri. Gnohere ne ajută foarte mult. Chiar dacă nu e pregătit sută la sută, în careu e letal. Pe Rusescu sper să-l vedem cât mai repede. El a jucat un amical alături de cei din Turcia, dar sper să-l aduc la forma optimă din punct de vedere fizic. Sper ca în această săptămână să vină şi fundaşul central pe care îl aştept. Pe Dennis Man îl ţinem cu picioarele pe pământ. El e un copil modest, care ştie ce are de făcut”, a declarat Nicolae Dică.

La fel ca și Flavius Stoican, șși tehnicianul FCSB a acuzat starea gazonului, exprimându-și speranța ca la ora jocului cu Hajduk Split terenul să se prezinte în condiții mai bune. „Chiar nu înţeleg de ce a arătat gazonul într-un asemenea hal. Să sperăm că va fi mai bun la meciul cu Split”, a conchis Nicolae Dică, principalul formației FCSB.

Golurile FCSB în victoria cu 4-0 obținută contra moldovenilor a fost obținută datorită golurilor marcate de Harlem Gnohere (min. 24, 58), Dennis Man (min.87) și Olimpiu Moruțan (min. 90).