Încă o tragedie lovește România în această zi de duminică. „A murit la ora 09:45”

Încă o tragedie lovește România în această zi de duminică. Nenorocirile nu țin loc de oră sau locație, iar colegii de muncă ai bărbatului decedat sunt în stare de șoc.

Muncitorul era din județul Neamț și făcea lucrări de zidărie la o magazie a unei firme din Portul Constanța. Bărbatul a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe o schelă.

„La data de 17 februarie, în jurul orei 09,45, poliţiştii din cadrul Serviciului Poliţie Transporturi Maritime au fost sesizaţi de producerea unui accident de muncă în dana 59 a Portului Constanţa, soldat cu decesul unui bărbat, în vârstă de 54 de ani, domiciliat pe raza judeţului Neamţ. Bărbatul era angajat al unei societăţi comerciale din Portul Constanţa şi efectua lucrări de zidărie la o magazie din zona menţionată”, se arată într-un comunicat al IPJ Constanța, citat de Agerpres.

Victima a fost găsită în stop cardiorespirator, informează Replica. Medicii l-au resuscitat pe bărbat aproape 45 de minute, însă au fost nevoiți să constate decesul acestuia.

Bărbatul se afla pe o schelă, la o înălțime de trei metri. Martorii au declarat că el a căzut direct în cap. Aceiași martori au mai spus și că omul nu era sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit oamenilor legii, în cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, in rem, și nerespectarea normelor de sănătate și siguranță în muncă.