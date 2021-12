Încă un caz de infectare cu varianta Omicron în România. Pacientul este din Maramureș și are istoric de călătorie în Nigeria

Un nou caz cu varianta Omicron a virsului SARS-CoV-2 a fost confirmat în România. Pacientul are 39 de ani, este din județul Maramureș și a călătorit, recent, în Nigeria.

Acesta se află în izolare și, din fericire, starea lui este bună. Totodată, bărbatul este vaccinat împotrivit coronavirusului cu schema completă.

Până pe 12 decembrie, pe teritoriul României au fost confirmate opt cazuri cu varianta Omicron, tulpină care își are originea în Africa de Sud.

Adriana Pistol, șefa Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, a anunțat, vineri, că țara noastră ar putea avea încă 11 cazuri noi de infectare cu tulpina din Africa de Sud, denumită Omicron.

Potrivit Adrianei Pistol, “avem șase cazuri probabile” și “cinci cazuri suspecte” de infectare cu varianta Omicron.

Până vineri, pe teritoriul României erau confirmate oficial trei cazuri cu varianta Omicron. Sâmbătă au mai fost depistate încă patru infectări cu noua tulpină, iar duminică încă una. În total, până acum, în țară avem confirmate opt cazuri cu varianta din Africa de Sud.

Varianta Omicron, care a ajuns și în România, ar putea însemna sfârșitul pandemiei

Tulpina Omicron ar putea însemna sfârșitul pandemiei, potrivit managerului Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, medicul Florin Roș. Din primele cercetări, s-a stabilit că tulpina din Africa de Sud are o virulență mult mai mică decât varianta Delta.

“Din datele științifice pe care le avem până în momentul de față, tulpina Omicron are o transmisibilitate mult mai mare decât tulpina Delta. În schimb, are o virulență mult mai mică. Ceea ce ar putea însemna începutul sfârșitului pandemiei. Acest fapt se va realiza prin fenomenul de inversare a dominanței celor două tulpini, procesul fiind unul de durată, probabil de aproximativ un an de zile”, a declarat medicul Florin Roșu, manager Spitalul de Boli Infecțioase Iași.

Oamenii de știință urmăresc îndeaproape varianta Omicron a coronavirusului, sau B.1.1.529, care a fost detectată pentru prima dată în sudul Africii.