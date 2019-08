Încă un cutremur s-a produs în România în urmă cu puțin timp! Cât de mare a fost seismul și care sunt zonele în care a fost resimţit

Încă un cutremur s-a produs în România în urmă cu puțin timp! Seismul a fost înregistrat la nici 24 de ore distanță de cel care a avut loc noaptea trecută. La scurt timp de la producerea acestuia, oficialii Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au dezvăluit ce magnitudine a avut, dar și care care sunt zonele în care a fost resimţit.

Zona seismică Vrancea s-a zguduit din nou în această după-amiază. Cel de-al doilea seism de astăzi s-a înregistrat în judeţul Buzău. Potrivit Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a produs la ora 14:05 și a avut magnitudinea 2,5 pe scara Richter; el s-a produs la adâncimea de 120 de kilometri. Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Nehoiu (35 km), Buzău (51 km), Covasna (52 km), Râmnicu Sărat (56 km) şi Odobeşti (57 km).

Specialiștii spun că în 2019 există riscul producerii unui număr mai mare de cutremure în comparație cu 2018. “Această relație este puternică și ne arată că am putea avea o creștere a numărului de cutremure majore anul viitor (n.r.: 2019)”, au spus profesorii Roger Bilham de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick de la University of Montana in Missoula.